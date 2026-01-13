Στην απόκτηση του David Gogua προχώρησε η ΑΕ Νεάπολης, αναφέροντας στην ανακοίνωση της: Άλλη μια σπουδαία προσθήκη για την ομάδα μας. Ο David Gogua (Γεωργία, 30 ετών) ανήκει πλέον επίσημα στο δυναμικό μας !

Ο David εδώ και 10 μέρες προπονείται κανονικά με την ομάδα μας και ήταν θέμα χρόνου να ολοκληρωθεί και διαδικαστικά η μεταγραφή του!

Σε αυτό θέλουμε να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα τον πρόεδρο της ΕΠΣΛ κ. Γιώργο Πατεράκη καθώς και τον ειδικό γραμματέα κ. Μανώλη Ατσαλακη για την διευθέτηση του θέματος.

Ο David αγωνίζεται στην μεσαία γραμμή κυρίως ως Επιθετικός μέσος ενώ λόγω της ταχύτητας και της δυναμικής του έχει την δυνατότητα να αγωνιστεί και ως εξτρέμ!

Ο 30χρονος μέσος υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο σε ηλικία 18 ετών και έκανε το ντεμπούτο του στη Σούπερ Λίγκα της Γεωργίας με την FC Guria και FC Chikhura.

Η καριέρα του συνεχίστηκε στη Σούπερ Λίγκα και τη Σούπερ Λίγκα 2 της Γεωργίας με την FC Mark Stars, FC Varketili, και FC Betlemi.

Αργότερα, μετακόμισε στην Ελλάδα για λογαριασμό του Κιλκισιακού και της Παλαιόχωρας στην Γ’ Εθνική !

Στις πρώτες του δηλώσεις αφότου επισημοποιηθηκε η ένταξη του στην ομάδα μας, ο David τόνισε:

“Η απόφασή μου να ενταχθώ στην ομάδα της Νεάπολης καθοδηγήθηκε από το όραμα του συλλόγου και το γνήσιο ενδιαφέρον τους για μένα. Ο σύλλογος ξεχωρίζει για το επαγγελματικό του περιβάλλον και την εστίασή του στην ανάπτυξη των παικτών. Η φιλοδοξία της ομάδας να αγωνιστεί σε υψηλό επίπεδο στο ελληνικό ποδόσφαιρο ευθυγραμμίζεται απόλυτα με τους προσωπικούς μου στόχους. Από την πρώτη μέρα, ένιωσα σαν στο σπίτι μου και είμαι ενθουσιασμένος που θα συνεισφέρω την εμπειρία μου από τα πρωταθλήματα της Γεωργίας και της Ελλάδας που έχω αγωνιστεί για να βοηθήσω την ομάδα να πετύχει τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου.

Τέλος, θα ήθελα να εκφράσω την ειλικρινή μου ευγνωμοσύνη στον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο του συλλόγου, καθώς και στον Γκένα για την προσοχή και την υποστήριξή τους!”

David σε καλωσορίζουμε στην οικογένεια της ομάδας μας!

Σου ευχόμαστε μια γεμάτη χρονιά χωρίς τραυματισμούς και να εκπληρώσεις τους προσωπικούς και συλλογικούς σου στόχους!