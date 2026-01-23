Συνεχίζεται το σαββατοκύριακο το πρωταθλήματος της Α’ κατηγορίας της ΕΠΣ Λασιθίου μπαίνοντας πλέον στο β’ γύρο και το πρόγραμμα της 12ης αγωνιστικής περιλαμβάνει ένα ακόμη σημαντικό ντέρμπι, αυτό ανάμεσα στη Νίκη και τον ΑΟ Βραχασίου, το οποίο έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή στις 15.00.

Την ίδια ώρα θα διεξαχθούν επίσης οι αναμετρήσεις Ίτανος Παλαικάστρου – Κόρφος Ελούντας και ΟΦΙ – Πύργος Καλού Χωριού.

Η αγωνιστική «αυλαία» ανοίγει το Σάββατο με τρία παιχνίδια, στις 15.00 θα αναμετρηθούν ΑΣΙ – ΑΟΑΝ και ΑΕ Νεάπολης – ΑΟ Κριτσάς, ενώ στις 18.30 θα διεξαχθεί ο αγώνας ΑΟΣΚ – Αναγέννηση.