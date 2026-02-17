ΔΙΑΣΧΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ – ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

O Σ.Ε.Γ.Α.Σ. και η Ε.Α.Σ. Σ.Ε.ΓΑ.Σ. Κρήτης με συνδιοργανωτές την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ και τον ΔΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, μεγάλο χορηγό την ERGO Ασφαλιστική και τοπικούς χορηγούς τις Μινωικές Γραμμές, το Σύνδεσμο Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων Κρήτης, το Κ.Τ.Ε.Λ. Ηρακλείου – Λασιθίου Α.Ε. και τα Super Market Χαλκιαδάκης, διοργανώνουν για 13η χρονιά τον αγώνα RUN GREECE ΗΡΑΚΛΕΙΟ, την Κυριακή 29 Μαρτίου.

Οι ηλεκτρονικές εγγραφές των δρομέων έχουν ήδη ξεκινήσει και οι δρομείς μπορούν να κάνουν την εγγραφή τους στο www.run-greece.gr

Οι έγγραφες των δρομέων και περιπατητών με τις έντυπες αιτήσεις εγγραφής, θα ξεκινήσουν στο Ηράκλειο τις επόμενες ημέρες και θα γίνονται στα παρακάτω σημεία:

Περιφέρεια Κρήτης

Δήμος Ηρακλείου

Δημοτικά Γυμναστήρια: Παγκρήτιο και Πατέλες

Επιλεγμένα Καταστήματα των Super Market Χαλκιαδάκης

Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Κρήτης: Ε.Α.Κ.Η. (Στάδιο Ελευθερίας)

Πρόγραμμα – Δρομικές Αποστάσεις – Δικαίωμα Συμμετοχής:

Εκκίνηση και Τερματισμός στην αναβαθμισμένη Πλατεία Ελευθερίας.

► Ώρα 10.00 – 10χλμ: Γεννηθέντες – γεννηθείσες το 2011 και οι μεγαλύτεροι – μεγαλύτερες.

► Ώρα 11.45 – 5χλμ & Δυναμικό Βάδισμα: Γεννηθέντες – γεννηθείσες το 2014 και οι μεγαλύτεροι – μεγαλύτερες.

– Η εγγραφή στους αγώνες των 5 και 10 χλμ, έχει συμβολική συνδρομή 15 €.

– Η εγγραφή στους αγώνες των 5 και 10 χλμ, για τους μαθητές μέχρι 18 ετών και όλους τους φοιτητές, μέσα από ομαδική εγγραφή τουλάχιστον 10 ατόμων, έχει συμβολική συνδρομή 5 €.

Μέρος από τις συνδρομές των δρομέων θα διατεθούν για τις ανάγκες της Παιδιατρικής Ογκολογικής Κλινικής του ΠΑΓΝΗ

– Στους τρεις πρώτους νικητές – νικήτριες των 5 και 10 χλμ θα υπάρχει χρηματικό έπαθλο, ανάλογα με τη θέση κατάταξης τους (1η – 3η θέση). Θα επιβραβευτούν συνολικά 12 αθλητές – αθλήτριες (6 άνδρες και 6 γυναίκες)

– Θα υπάρχει επίσης χρηματικό έπαθλο στους πρώτους νικητές νικήτριες των παραπάνω αγωνισμάτων εάν πετύχουν ρεκόρ διαδρομής Run Greece Ηρακλείου.

Μεταξύ των έξι πρώτων νικητών – νικητριών των 5 και 10χλμ και μετά από κλήρωση, σε τρεις συνολικά αθλητές – αθλήτριες και στον ή στην συνοδό τους, ο Σύνδεσμος Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων Κρήτης θα προσφέρει ένα διήμερο διακοπών από 15-30 Οκτωβρίου, σε συγκεκριμένο ξενοδοχείο.

ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. ΚΡΗΤΗΣ