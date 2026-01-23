Μετά τη διακοπή των εορτών, οι αγώνες κολύμβησης για τα κρητικά σωματεία επαναρχίζουν, προσφέροντας στους μικρούς αθλητές-τριες την ευκαιρία να επιστρέψουν στους αγωνιστικούς ρυθμούς και να μετρήσουν τις δυνάμεις τους απέναντι στους συναθλητές τους από όλο το νησί. Οι αγώνες θα διεξαχθούν στο Εθνικό Κολυμβητήριο Ηρακλείου (50μ.), με διοργανωτές τους Αργοναύτες σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ένωση Κολύμβησης Κρήτης (ΠΕΚΥΚΡ) και αφορούν τις κατηγορίες ΜΙΝΙ (Κ8, Κ9) και Προαγωνιστικές (Κ10, Κ11, Κ12).

Ο ΝΟΑΝ θα δώσει το παρών με δεκαεξαμελή αποστολή, με τους μικρούς αθλητές και αθλήτριες της προπονήτριας Ανδρονίκης Μάζη να έχουν την ευκαιρία να επανέλθουν σε αγωνιστικό ρυθμό, να εφαρμόσουν όσα έχουν μάθει στις προπονήσεις και να συγκεντρώσουν πολύτιμες εμπειρίες.

Η συμμετοχή σε τέτοιες διοργανώσεις δεν περιορίζεται μόνο στην ατομική απόδοση, αλλά προσφέρει τη δυνατότητα στα παιδιά να μετρήσουν το επίπεδο τους συγκρινόμενοι με κολυμβητές και κολυμβήτριες από άλλους Ομίλους της Κρήτης. Μέσα από τον υγιή ανταγωνισμό, ενισχύεται το κίνητρο για βελτίωση και η αγάπη για το άθλημα, ενώ καλλιεργείται η αθλητική παιδεία και η ομαδικότητα.

Η επιστροφή στους αγώνες αποτελεί σημαντικό σταθμό για την πορεία της σεζόν, καθώς τα μικρά μέλη του ΝΟΑΝ θα έχουν την ευκαιρία να εφαρμόσουν τις τεχνικές και την τακτική που διδάσκονται καθημερινά στις προπονήσεις, ενισχύοντας την αυτοπεποίθηση και την εμπειρία τους. Με υψηλό ηθικό και διάθεση για διάκριση, οι αθλητές του ΝΟΑΝ θα δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό, συνεχίζοντας την παράδοση της ομάδας στην ανάπτυξη νέων ταλέντων και στην παρουσίαση ποιοτικού αθλητισμού.

Η διοργάνωση αναμένεται να έχει δυνατές κούρσες και την ευκαιρία για τα παιδιά να ζήσουν την εμπειρία των αγώνων σε υψηλό επίπεδο, θέτοντας τις βάσεις για τη συνέχεια της αγωνιστικής χρονιάς.

Αναλυτικά οι συμμετοχές του ΝΟΑΝ ανά κατηγορία

Μίνι

Αγόρια

9 ετών

Χρήστος Γκέτσιος 50μ. ελεύθερο, 100μ. ελεύθερο, 50μ. πεταλούδα

8 ετών

Μιχάλης Πιταροκοίλης 50μ. ελεύθερο, 50μ. πρόσθιο, 50μ. ύπτιο

Κορίτσια

9 ετών

Κατερίνα Παπαδάκη 50μ. ελεύθερο, 50μ. πρόσθιο

Φωτεινή Μαρκάκη 50μ. ελεύθερο, 50μ. πρόσθιο

Νεφέλη Φιρφιρή 50μ. ελεύθερο, 50μ. πρόσθιο

8 ετών

Ναταλία Τακα 50μ. ελεύθερο

Προαγωνιστικά

11 ετών

Γιώργος Μουμτζής 100μ. ελεύθερο, 200μ. ελεύθερο, 400μ. ελεύθερο

Ρούσσος Κοκκίνης-Πολυχρονάκης 50μ. ελεύθερο, 100μ. πρόσθιο, 200μ. πρόσθιο

12 ετών

Κωνσταντίνος Μαγραπιδάκης 50μ. ελεύθερο, 100μ. ελεύθερο, 50μ. πεταλούδα

Μάνος Συλλιγαρδάκης 100μ. πεταλούδα, 400μ. ελεύθερο, 200μ. ελεύθερο

Κορίτσια

11 ετών

Σοφία Γεροντή 50μ. ελεύθερο,100μ. ελεύθερο, 100μ. πρόσθιο

Νεφέλη Μαρίνα Πέτρου 100μ. πεταλούδα, 200μ. ελεύθερο, 400μ. ελεύθερπ

Βαλέρια Χαλκιαδάκη 50μ. πρόσθιο, 200μ. πρόσθιο, 400μ. ελεύθερο

12 ετών

Μαργαρίτα Ευθυμίου 50μ. ελεύθερο, 100μ. ελεύθερο, 400μ. ελεύθερο

Μαρία Λουκάκη 50μ. πρόσθιο, 50μ. ελεύθερο, 100μ. ελεύθερο

Άρτεμις Γάλλου 200μ. ελεύθερο, 200μ. ύπτιο, 50μ. πεταλούδα