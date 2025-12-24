Δυνατά ξεκίνησε την ενίσχυσης της στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο η ΑΕ Νεάπολης, καθώς οι πρωταθλητές ανακοίνωση την προσθήκη στο δυναμικό τους του Μανόλη Ροβίθη, αναφέροντας αναλυτικά: «Ο Αη Βασίλης ήρθε νωρίτερα για την ομάδα μας …

Ο ΜΑΝΩΛΗΣ ΡΟΒΙΘΗΣ ντύνεται στα ΚΙΤΡΙΝΟΠΡΑΣΙΝΑ !!!

Τεράστια μεταγραφική κίνηση από την διοίκηση της ομάδας μας που ήρθε σε συμφωνία με τον 33χρονο επιθετικό!

Ο Μανώλης Ροβιθης που έχει κοσμήσει τα ελληνικά γήπεδα στο υψηλότερο επίπεδο πλέον θα αγωνίζεται με τα χρώματα της ομάδας και είναι μεγάλη τιμή για όλο το λασιθιωτικο ποδόσφαιρο.

Οι σημαντικότεροι σταθμοί της καριέρας του :

Ο Μανώλης, ξεκίνησε τη καριέρα του απ’τους νέους Βύζαντα Μεγάρων το 2009 και ένα χρόνο αργότερα υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο παίζοντας 33 παιχνίδια στη μεγάλη ομάδα. Στη συνέχεια αγωνίστηκε στον ΟΦΗ για τρία χρόνια στη SUPER LEAGUE, με επόμενο σταθμό την Λάρισα.

Επέστρεψε ξανά στην Κρήτη και στον ΟΦΗ πριν πάει στον Εργοτέλη για 3 χρόνια !

Τα τελευταία χρόνια αγωνίστηκε σε Γιούχτα και ΠΟΑ!

Σημαντικό ρόλο στην επίτευξη της συμφωνίας ήταν η όμορφη προσέγγιση από την πλευρά της διοίκησης καθώς και οι άριστες σχέσεις που διατηρεί με το προπονητικό επιτελείο και κυρίως με τον Γεννάδιο Ξενοδόχοφ με τον οποίο υπήρξαν και συμπαίκτες στην ΑΕΛ!

Ο Μανώλης, στη Νεάπολη θα βρεθεί ξανά συμπαίκτης με τον Γιώργο Τουγλη και τον Γιάννη Στακακη όπου αγωνίζονταν μαζί στον Γιουχτα στην Super League 2.

Μανώλη, σου ευχόμαστε μια χρονιά χωρίς τραυματισμούς και να επιτύχεις τους προσωπικούς και συλλογικούς σου στόχους!».