Ιδιαίτερα κρίσιμες εκτός έδρας αναμετρήσεις περιλαμβάνει το πρόγραμμα της 13ης αγωνιστικής της κατηγορίας Ανδρών της ΕΚΑΣΚ για τις ομάδες του Λασιθίου, καθώς ο Άγιος Νικόλαος Europlan και ο ΑΟΚ Ιεράπετρας ταξιδεύουν στα Χανιά με στόχο βαθμολογικά αποτελέσματα που μπορούν να αποδειχθούν καθοριστικά στη μάχη για την είσοδο στην πρώτη τετράδα του πρωταθλήματος.

Κοινός παρονομαστής και για τις δύο ομάδες είναι η ανεβασμένη ψυχολογία, καθώς προέρχονται από νίκες την προηγούμενη αγωνιστική, στοιχείο που ενισχύει την αυτοπεποίθηση και την πίστη για θετικό αποτέλεσμα.

Ο Άγιος Νικόλαος Europlan θα αντιμετωπίσει το Σάββατο στις 19.00 τον ΑΟΚ Χανιά, σε μια αναμέτρηση με έντονο βαθμολογικό ενδιαφέρον, καθώς οι δύο ομάδες ισοβαθμούν στην πέμπτη θέση, μόλις έναν βαθμό πίσω από την προνομιούχο τέταρτη θέση. Η σημασία του αγώνα είναι προφανής, με το αποτέλεσμα να επηρεάζει άμεσα τις ισορροπίες στη βαθμολογία. Στον πρώτο γύρο οι Αγιονικολιώτες είχαν ηττηθεί στην έδρα τους με 77-67, ωστόσο από τότε η εικόνα της ομάδας έχει βελτιωθεί αισθητά. Το σύνολο του Μάνου Καρλάφτη παρουσιάζεται πιο δεμένο και ανταγωνιστικό, γεγονός που του επιτρέπει να αισιοδοξεί πως μπορεί να πάρει τη ρεβάνς και να επιστρέψει με ένα πολύτιμο «διπλό».

Λίγο νωρίτερα, στις 17.00, ο ΑΟΚ Ιεράπετρας θα δοκιμαστεί επίσης στα Χανιά, αντιμετωπίζοντας τον ΟΑ Χανίων, που βρίσκεται στην τρίτη θέση της βαθμολογίας. Το έργο της ομάδας της Ιεράπετρας θεωρείται απαιτητικό, ωστόσο η ανάγκη για βαθμούς είναι επιτακτική, προκειμένου να παραμείνει «ζωντανή» στη διεκδίκηση της τετράδας. Η ήττα στον πρώτο γύρο με 81-71 δείχνει ότι η ομάδα του Γιάννη Γαϊτανάκη μπορεί να σταθεί ανταγωνιστικά απέναντι στον συγκεκριμένο αντίπαλο, εφόσον παρουσιάσει σταθερότητα και ένταση στο παιχνίδι της.

– Το πρόγραμμα της 13ης αγωνιστικής (Σάββατο)

17.00 2 Αοράκια: Κρήτες–Ηρόδοτος

17.00 Χανίων: ΟΑ Χανίων–ΑΟΚ Ιεράπετρα

19.00 Λίντο: Εργοτέλης–Κύδων

19.00 Χανίων: ΑΟΚ Χανιά–Άγ. Νικόλαος Καλαθοσφαίριση

19.00 Μοιρών: ΑΟΜ Μεσσαρά–Ηράκλειο

19.30 Ρεθύμνου: Ακαδημία BC– Πλατανιάς