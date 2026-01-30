Έχοντας μπει πλέον στον β’ γύρο, συνεχίζεται το πρωτάθλημα της Α’ κατηγορίας της ΕΠΣ Λασιθίου και την 13η αγωνιστική, με τρεις αναμετρήσεις το Σάββατο, στις 15.30 Πύργος-Ίτανος και ΑΟ Κριτσάς-Νίκη Σητείας και στις 18.00 ΑΟΑΝ-Αναγέννηση, ενώ την Κυριακή στις 15.00 το πρόγραμμα θα συνεχιστεί με το Κόρφος Ελούντας-ΑΣΙ και ΑΟ Βραχασίου-ΑΟΣΚ και στις 18.00 θα πέσει η αυλαία με το ΟΦΙ-ΑΕ Νεάπολης.

Σάββατο, 15.30

Πύργος-Ίτανος

Σημαντικό παιχνίδι θα διεξαχθεί στο γήπεδο του Καλού Χωριού, με τον Πύργο να υποδέχεται τον Ίτανο το Σάββατο στις 15.30 και με τις δύο ομάδες να βρίσκονται στην ουρά της βαθμολογίας, το «τρίποντο» έχει μεγάλη σημασία. Ιδιαίτερα για τους γηπεδούχους οι οποίοι είναι ουραγοί και αγνοούν τη νίκη μετά από δώδεκα αγώνες και δεν έχουν περιθώρια για άλλες απώλειες ιδιαίτερα στην έδρα τους, με ομάδες από το δεύτερο μισό της βαθμολογίας. Από την άλλη οι φιλοξενούμενοι μετά τη μεγάλη νίκη την περασμένη αγωνιστική (5-3) επί του Κόρφου Ελούντας, χωρίς ιδιαίτερη πίεση και άγχος θα προσπαθήσουν να πάρουν ότι περισσότερο μπορούν, κάνοντας ένα ακόμη σημαντικό βήμα για παραμονή. Στον α’ γύρο η ομάδα του Παλαικάστρου είχε επικρατήσει με σκορ 7-0, όμως αυτή τη φορά υπάρχουν διαφορετικά δεδομένα.

ΑΟ Κριτσάς-Νίκη Σητείας

Από τα παιχνίδια με ξεκάθαρο φαβορί είναι αυτό στο γήπεδο «Νικόλαος Πάγκαλος», με τον ΑΟ Κριτσάς να υποδέχεται τη Νίκη Σητείας το Σάββατο στις 15.30. Πρόκειται για δύο ομάδες ανάμεσα στις οποίες υπάρχει διαφορά δυναμικότητας και με διαφορετικούς στόχους ασφαλώς στη σεζόν, με τους φιλοξενούμενους να θέλουν ένα εύκολο «τρίποντο» για να συνεχίσουν να έχουν επαφή με την προνομιούχα πρώτη δυάδα ανόδου στη βαθμολογία και να εξαντλήσουν τις πιθανότητες που τους να πλασαριστούν εκεί, ενώ από την άλλη οι «πορτοκαλί» που συνεχίζουν το δύσκολο πρόγραμμα τους, θέλουν μια καλή εμφάνιση και να είναι περισσότερο ανταγωνιστικοί από τον αγώνα του α’ γύρου, όταν και ηττήθηκαν 7-0.

Σάββατο, 18.00

ΑΟΑΝ-Αναγέννηση

Στο στάδιο του Αγίου Νικολάου «Νικόλαος Φουρνιωτάκης» θα στραφούν οι προβολείς το Σάββατο στις 18.00 και το ντέρμπι ανάμεσα στον ΑΟΑΝ και την Αναγέννηση, δύο ομάδες που πρωταγωνιστούν στη σεζόν και διεκδικούν με αξιώσεις τον τίτλο και την άνοδο, βρισκόμενες σε κοντινή απόσταση δύο βαθμών μεταξύ τους, ακολουθώντας την προνομιούχα πρώτη δυάδα και εύκολα γίνεται αντιληπτό η αξία του «τριπόντου» το οποίο θα διεκδικήσουν, με τη νικήτρια να διατηρεί την επαφή της και ενδεχομένως να πλησιάσει ακόμη περισσότερο. Πρόκειται για την τρίτη μεταξύ τους επίσημη συνάντηση στη σεζόν, καθώς για το κύπελλο στο ίδιο γήπεδο αναδείχθηκαν ισόπαλες 1-1, ενώ στον αγώνα του α’ γύρου, η ομάδα της Ιεράπετρας είχε επικρατήσει 1-0.

Κυριακή, 15.00

Κόρφος-ΑΣΙ

Ενδιαφέρουσα αναμέτρηση αναμένεται να γίνει στο γήπεδο της Ελούντας την Κυριακή στις 15.00, με τον Κόρφο να υποδέχεται τον ΑΣΙ και τις δύο ομάδες «πληγωμένες» από την περασμένη αγωνιστική να αναζητούν μια νίκη που θα τους επιτρέψει να συνεχίσουν με περισσότερη διάθεση και καλή ψυχολογία τη συνέχεια των υποχρεώσεων τους ως το τέλος της σεζόν. Δύο θέσεις τις χωρίζουν στη βαθμολογία, με τους «κυανοκίτρινους» ψηλότερα σε απόσταση πέντε βαθμών βρισκόμενοι στα μισά του πίνακα και όλα αναμένεται να κριθούν στις λεπτομέρειες, όπως και στον α’ γύρο όταν ο Κόρφος επικράτησε 1-0.

ΑΟ Βραχασίου-ΑΟΣΚ

Ένας ακόμη αγώνας της αγωνιστικής στον οποίο υπάρχει ισχυρό φαβορί είναι αυτός ανάμεσα στον ΑΟ Βραχασίου και τον ΑΟΣΚ την Κυριακή στις 15.00 στο γήπεδο του Σισίου. Για τους γηπεδούχους οι οποίοι οδηγούν την κούρσα του πρωταθλήματος δεν περνάει από το μυαλό καμία σκέψη από μια εύκολη επικράτηση και ευκαιρία να πάρουν χρόνο συμμετοχής παίκτες που δεν έχουν αγωνιστεί αρκετά στο τελευταία ματς, με την ομάδα του Κουτσουρά από την άλλη να γνωρίζει το δύσκολο έργο της, αλλά να θέλει την καλή εμφάνιση και να είναι περισσότερο ανταγωνιστική από τον α’ γύρο όταν ηττήθηκε 6-0 στην έδρα της.

Κυριακή, 18.00

ΟΦΙ-ΑΕ Νεάπολης

Τα βλέμματα στη μάχη των πρώτων θέσεων συγκεντρώνει η αναμέτρηση την Κυριακή στις 18.00 στο στάδιο «Πέτρος Βουζουνεράκης» ανάμεσα στον ΟΦΙ και την ΑΕ Νεάπολης, με τις δύο ομάδες κάθε μια για τους δικούς της λόγους να θέλει μόνο τη νίκη και τους τρεις βαθμούς. Οι μεν γηπεδούχοι για να πλησιάσουν στους τέσσερις βαθμούς την αντίπαλο τους την δεύτερη προνομιούχα θέση ανόδου της βαθμολογίας καθώς σε περίπτωση διαφορετικού αποτελέσματος οι πιθανότητες τους θα περιοριστούν αρκετά, οι δε φιλοξενούμενοι για να μείνουν στην προνομιούχα θέση τους και διατηρώντας πάντα την απόσταση τους από την κορυφή. Προγνωστικά δεν χωρούν, προερχόμενες αμφότερες από άνετες νίκες την περασμένη αγωνιστική και όλα αναμένεται να κριθούν στις λεπτομέρειες, όπως και στον α’ γύρο, όταν οι Νεαπολίτες είχαν επικρατήσει 1-0.