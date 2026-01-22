Νέα προσθήκη ανακοίνωσε ο ΑΟΑΝ με την επιστροφή του Αντώνη Αλεξάκη, αναφέροντας στην ανακοίνωση του:

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΑΟΑΝ ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά την επιστροφή του ποδοσφαιριστή Αντώνη Αλεξάκη στο έμψυχο δυναμικό της ομάδας μας.

Ο 25χρονος μέσος, ο οποίος είχε θετική παρουσία στην ομάδας στη Γ’ Εθνική κατά τις σεζόν 2022/2023 και 2023/2024 προερχόμενος από τον Εργοτέλη και στη συνέχεια αγωνίστηκε σε Ερμή Ζωνιανών και ΠΑΟ Κρουσώνα, επιστρέφει για να ενισχύσει εκ νέου την προσπάθεια μας στην τρέχουσα αγωνιστική περίοδο και στην επίτευξη των στόχων μας.

Τον καλωσορίζουμε και πάλι στην οικογένεια του ΑΟΑΝ και του ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες, συμβάλλοντας καθοριστικά στο να οδηγήσει την ομάδα μας εκεί όπου πραγματικά αξίζει.