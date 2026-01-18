Νίκες των φιλοξενούμενων είχαμε στην 10η αγωνιστική στο πρωτάθλημα της Β’ κατηγορίας της ΕΠΣ Λασιθίου, με τον ΑΟ Σκοπής να κερδίζει 2-0 τη Νίκη Σητείας Β, ο ΟΦΙ Β 5-1 τον Απόλλωνα και ο ΑΟΑΝ 7-1 τον Οροπεδιακό στα παιχνίδια που διεξήχθησαν, ενώ εκκρεμεί το ΠΑΟ Κρούστας-Ποσειδώνας Σητείας που αναβλήθηκε.
Β’ κατηγορία
10η αγωνιστική
Νίκη Β-ΑΟ Σκοπής 0-2
Απόλλων Ιερ.-ΟΦΙ Β 1-5
Οροπεδιακός-ΑΟΑΝ Β 1-7
ΠΑΟ Κρούστα-Ποσειδώνας Σητείας (αναβολή)
Θύελλα Ιερ.-ΑΟ Βραχασίου Β 3-0 α.α.
ΑΕ Λακωνίων-ΑΕ Νεάπολης Β 3-0 α.α.
Η βαθμολογία
1.ΑΟΑΝ Β 8-1-0 (39-4) 25
2.Ποσειδώνας Σητείας 8-0-1 (41-6) 24
3.ΟΦΙ Β 7-1-2 (25-5) 22
4.ΠΑΟ Κρούστα 7-0-1 (36-5) 21
5.Οροπεδιακός 4-0-6 (17-31) 12
6.Θύελλα Ιεράπετρας 4-0-5 (18-20) 12
7.ΑΟ Σκοπής 3-1-5 (14-23) 10
8.ΑΕ Νεάπολης Β 3-1-5 (15-18) 10 (αποχώρησε)
9.Απόλλων Ιερ. 3-0-7 (21-44) 9
10.ΑΕ Λακωνίων 4-0-2 (14-13) 9*
11.Νίκη Σητείας Β 2-0-8 (18-47) 6
– ΑΟ Βραχασίου Β (αποχώρησε)
*Έχουν αφαιρεθεί τρεις βαθμοί
Η επόμενη (11η) αγωνιστική
ΑΟΑΝ Β-ΑΟ Βραχασίου Β
ΑΟ Σκοπής-Θύελλα Ιεράπετρας
Ποσειδώνας Σητείας-Οροπεδιακός
ΑΕ Νεάπολης Β-Νίκη Σητείας Β
ΟΦΙ Β-ΠΑΟ Κρούστα
Απόλλων Ιεράπετρας-ΑΕ Λακωνίων