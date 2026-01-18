Νίκες των φιλοξενούμενων είχαμε στην 10η αγωνιστική στο πρωτάθλημα της Β’ κατηγορίας της ΕΠΣ Λασιθίου, με τον ΑΟ Σκοπής να κερδίζει 2-0 τη Νίκη Σητείας Β, ο ΟΦΙ Β 5-1 τον Απόλλωνα και ο ΑΟΑΝ 7-1 τον Οροπεδιακό στα παιχνίδια που διεξήχθησαν, ενώ εκκρεμεί το ΠΑΟ Κρούστας-Ποσειδώνας Σητείας που αναβλήθηκε.

Β’ κατηγορία

10η αγωνιστική

Νίκη Β-ΑΟ Σκοπής 0-2

Απόλλων Ιερ.-ΟΦΙ Β 1-5

Οροπεδιακός-ΑΟΑΝ Β 1-7

ΠΑΟ Κρούστα-Ποσειδώνας Σητείας (αναβολή)

Θύελλα Ιερ.-ΑΟ Βραχασίου Β 3-0 α.α.

ΑΕ Λακωνίων-ΑΕ Νεάπολης Β 3-0 α.α.

Η βαθμολογία

1.ΑΟΑΝ Β 8-1-0 (39-4) 25

2.Ποσειδώνας Σητείας 8-0-1 (41-6) 24

3.ΟΦΙ Β 7-1-2 (25-5) 22

4.ΠΑΟ Κρούστα 7-0-1 (36-5) 21

5.Οροπεδιακός 4-0-6 (17-31) 12

6.Θύελλα Ιεράπετρας 4-0-5 (18-20) 12

7.ΑΟ Σκοπής 3-1-5 (14-23) 10

8.ΑΕ Νεάπολης Β 3-1-5 (15-18) 10 (αποχώρησε)

9.Απόλλων Ιερ. 3-0-7 (21-44) 9

10.ΑΕ Λακωνίων 4-0-2 (14-13) 9*

11.Νίκη Σητείας Β 2-0-8 (18-47) 6

– ΑΟ Βραχασίου Β (αποχώρησε)

*Έχουν αφαιρεθεί τρεις βαθμοί

Η επόμενη (11η) αγωνιστική

ΑΟΑΝ Β-ΑΟ Βραχασίου Β

ΑΟ Σκοπής-Θύελλα Ιεράπετρας

Ποσειδώνας Σητείας-Οροπεδιακός

ΑΕ Νεάπολης Β-Νίκη Σητείας Β

ΟΦΙ Β-ΠΑΟ Κρούστα

Απόλλων Ιεράπετρας-ΑΕ Λακωνίων