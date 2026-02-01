Δεν είχε νικητή ένα ακόμη ντέρμπι κορυφής στη Β’ κατηγορία της ΕΠΣ Λασιθίου, καθώς στην πρεμιέρα του β’ γύρου ΑΟΑΝ Β και Ποσειδώνας αναδείχθηκαν ισόπαλοι 3-3, σε ένα αποτέλεσμα που κράτησε την ομάδα του Αγίου Νικολάου μόνη στην κορυφή. Στα άλλα παιχνίδια, η Νίκη Σητείας Β επικράτησε 5-3 του Απόλλων Ιεράπετρας και ο ΟΦΙ Β 5-1 του Οροπεδιακού.

Τα αποτελέσματα στη 12η αγωνιστική

ΑΟΑΝ Β-Ποσειδώνας Σητείας 3-3

Οροπεδιακός-ΟΦΙ Β 1-5

Νίκη Σητείας Β-Απόλλων Ιεράπετρας 5-3

ΑΟ Σκοπής-ΑΟ Βραχασίου Β 3-0 α.α.

Θύελλα Ιεράπετρας-ΑΕ Νεάπολης Β 3-0 α.α.

ΠΑΟ Κρούστα-ΑΕ Λακωνίων 3-0 α.α.

Η βαθμολογία

1.ΑΟΑΝ Β 10-2-0 (48-7) 32

2.ΠΑΟ Κρούστα 10-1-1 (47-9) 31

3.Ποσειδώνας Σητείας 9-2-1 (55-12) 29

4.ΟΦΙ Β 8-1-3 (31-8) 25

5.ΑΟ Σκοπής 6-1-5 (23-23) 19

6.Θύελλα Ιεράπετρας 6-0-6 (24-23) 18

7.Νίκη Σητείας Β 4-0-8 (26-50) 12

8.Οροπεδιακός 4-0-8 (18-45) 12

9.Απόλλων Ιερ. 4-0-8 (26-50) 12

-ΑΕ Λακωνίων (αποχώρησε)

-ΑΕ Νεάπολης Β (αποχώρησε)

– ΑΟ Βραχασίου Β (αποχώρησε)

Η επόμενη (13η) αγωνιστική

ΑΟ Βραχασίου Β-Ποσειδώνας Σητείας

ΑΕ Νεάπολης Β-ΑΟ Σκοπής

ΟΦΙ Β-ΑΟΑΝ Β

Απόλλων Ιεράπετρας-Θύελλα Ιεράπετρας

ΑΕ Λακωνίων-Οροπεδιακός

Νίκη Σητείας Β-ΠΑΟ Κρούστα