Δεν είχε νικητή ένα ακόμη ντέρμπι κορυφής στη Β’ κατηγορία της ΕΠΣ Λασιθίου, καθώς στην πρεμιέρα του β’ γύρου ΑΟΑΝ Β και Ποσειδώνας αναδείχθηκαν ισόπαλοι 3-3, σε ένα αποτέλεσμα που κράτησε την ομάδα του Αγίου Νικολάου μόνη στην κορυφή. Στα άλλα παιχνίδια, η Νίκη Σητείας Β επικράτησε 5-3 του Απόλλων Ιεράπετρας και ο ΟΦΙ Β 5-1 του Οροπεδιακού.
Τα αποτελέσματα στη 12η αγωνιστική
ΑΟΑΝ Β-Ποσειδώνας Σητείας 3-3
Οροπεδιακός-ΟΦΙ Β 1-5
Νίκη Σητείας Β-Απόλλων Ιεράπετρας 5-3
ΑΟ Σκοπής-ΑΟ Βραχασίου Β 3-0 α.α.
Θύελλα Ιεράπετρας-ΑΕ Νεάπολης Β 3-0 α.α.
ΠΑΟ Κρούστα-ΑΕ Λακωνίων 3-0 α.α.
Η βαθμολογία
1.ΑΟΑΝ Β 10-2-0 (48-7) 32
2.ΠΑΟ Κρούστα 10-1-1 (47-9) 31
3.Ποσειδώνας Σητείας 9-2-1 (55-12) 29
4.ΟΦΙ Β 8-1-3 (31-8) 25
5.ΑΟ Σκοπής 6-1-5 (23-23) 19
6.Θύελλα Ιεράπετρας 6-0-6 (24-23) 18
7.Νίκη Σητείας Β 4-0-8 (26-50) 12
8.Οροπεδιακός 4-0-8 (18-45) 12
9.Απόλλων Ιερ. 4-0-8 (26-50) 12
-ΑΕ Λακωνίων (αποχώρησε)
-ΑΕ Νεάπολης Β (αποχώρησε)
– ΑΟ Βραχασίου Β (αποχώρησε)
Η επόμενη (13η) αγωνιστική
ΑΟ Βραχασίου Β-Ποσειδώνας Σητείας
ΑΕ Νεάπολης Β-ΑΟ Σκοπής
ΟΦΙ Β-ΑΟΑΝ Β
Απόλλων Ιεράπετρας-Θύελλα Ιεράπετρας
ΑΕ Λακωνίων-Οροπεδιακός
Νίκη Σητείας Β-ΠΑΟ Κρούστα