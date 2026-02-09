Οι φιλοξενούμενοι χαμογέλασαν στην 13η αγωνιστική της Β’ κατηγορίας της ΕΠΣ Λασιθίου, με τον πρωτοπόρο ΑΟΑΝ Β να κερδίζει 3-0 τον ΟΦΙ Β, η Θύελλα επικράτησε 2-0 του Απόλλων και 2-0 επιβλήθηκε της Νίκη Β ο ΠΑΟ Κρούστα.

Β’ ΕΠΣΛ

13η αγωνιστική

Απόλλων-Θύελλα 0-2

ΟΦΙ Β-ΑΟΑΝ Β 0-3

Νίκη Β-ΠΑΟ Κρούστα 0-2

ΑΕ Νεάπολης Β-ΑΟ Σκοπής 0-3 α.α.

ΑΟ Βραχασίου Β-Ποσειδώνας Σητείας 0-3 α.α.

ΑΕ Λακωνίων-Οροπεδιακός 0-3 α.α.

Η βαθμολογία

1.ΑΟΑΝ Β 11-2-0 (51-7) 35

2.ΠΑΟ Κρούστα 11-1-1 (49-9) 34

3.Ποσειδώνας Σητείας 10-2-1 (58-12) 32

4.ΟΦΙ Β 8-1-4 (31-11) 25

5.ΑΟ Σκοπής 7-1-5 (26-23) 22

6.Θύελλα Ιεράπετρας 7-0-6 (26-23) 21

7.Οροπεδιακός 5-0-8 (21-45) 15

8.Νίκη Σητείας Β 4-0-9 (26-52) 12

9.Απόλλων Ιερ. 4-0-9 (26-52) 12

-ΑΕ Λακωνίων (αποχώρησε)

-ΑΕ Νεάπολης Β (αποχώρησε)

– ΑΟ Βραχασίου Β (αποχώρησε)

Η επόμενη (14η) αγωνιστική

Οροπεδιακός-Νίκη Σητείας Β

Θύελλα Ιεράπετρας-ΠΑΟ Κρούστα

ΑΟ Σκοπής-Απόλλων Ιεράπετρας

Ποσειδώνας Σητείας-ΟΦΙ Β

ΑΕ Νεάπολης Β-ΑΟ Βραχασίου Β

ΑΟΑΝ Β-ΑΕ Λακωνίων