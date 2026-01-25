Για την 11η και τελευταία αγωνιστική του α’ γύρου στο πρωτάθλημα της Β’ κατηγορίας της ΕΠΣΛ και στις τρεις αναμετρήσεις που διεξήχθησαν, ο Ποσειδώνας επικράτησε 9-0 του Οροπεδιακού, ενώ η Θύελλα κέρδισε 3-1 εκτός έδρας τον ΑΟ Σκοπής και ο ΠΑΟ Κρούστα στο σπουδαιότερα ματς επικράτησε 2-1 στην έδρα του ΟΦΙ Β.

Συνοπτικά τα αποτελέσματα της 11ης αγωνιστικής

Ποσειδώνας-Οροπεδιακός 9-0

ΑΟ Σκοπής-Θύελλα Ιεράπετρας 1-3

ΟΦΙ Β-ΠΑΟ Κρούστα 1-2

ΑΟΑΝ Β-ΑΟ Βραχασίου Β 3-0 α.α

ΑΕ Νεάπολης Β-Νίκη Σητείας Β 0-3 α.α

Απόλλων Ιεράπετρας-ΑΕ Λακωνίων 3-0 α.α

Η βαθμολογία

1.ΑΟΑΝ Β 10-1-0 (45-4) 31

2.Ποσειδώνας Σητείας 9-0-1 (49-6) 27

3.ΠΑΟ Κρούστα 8-0-1 (38-6) 24

4.ΟΦΙ Β 7-1-3 (26-7) 22

5.Θύελλα Ιεράπετρας 6-0-5 (24-21) 18

6.ΑΟ Σκοπής 4-1-6 (18-26) 13

7.Απόλλων Ιερ. 4-0-7 (24-44) 12

8.Οροπεδιακός 4-0-7 (17-40) 12

9.Νίκη Σητείας Β 3-0-8 (21-47) 9

-ΑΕ Λακωνίων (αποχώρησε)

-ΑΕ Νεάπολης Β (αποχώρησε)

– ΑΟ Βραχασίου Β (αποχώρησε)

Η επόμενη (12η) αγωνιστική

ΑΟ Σκοπής-ΑΟ Βραχασίου Β

ΑΟΑΝ Β-Ποσειδώνας Σητείας

Θύελλα Ιεράπετρας-ΑΕ Νεάπολης Β

Οροπεδιακός-ΟΦΙ Β

Νίκη Σητείας Β-Απόλλων Ιεράπετρας

ΠΑΟ Κρούστα-ΑΕ Λακωνίων