Για την 11η και τελευταία αγωνιστική του α’ γύρου στο πρωτάθλημα της Β’ κατηγορίας της ΕΠΣΛ και στις τρεις αναμετρήσεις που διεξήχθησαν, ο Ποσειδώνας επικράτησε 9-0 του Οροπεδιακού, ενώ η Θύελλα κέρδισε 3-1 εκτός έδρας τον ΑΟ Σκοπής και ο ΠΑΟ Κρούστα στο σπουδαιότερα ματς επικράτησε 2-1 στην έδρα του ΟΦΙ Β.
Συνοπτικά τα αποτελέσματα της 11ης αγωνιστικής
Ποσειδώνας-Οροπεδιακός 9-0
ΑΟ Σκοπής-Θύελλα Ιεράπετρας 1-3
ΟΦΙ Β-ΠΑΟ Κρούστα 1-2
ΑΟΑΝ Β-ΑΟ Βραχασίου Β 3-0 α.α
ΑΕ Νεάπολης Β-Νίκη Σητείας Β 0-3 α.α
Απόλλων Ιεράπετρας-ΑΕ Λακωνίων 3-0 α.α
Η βαθμολογία
1.ΑΟΑΝ Β 10-1-0 (45-4) 31
2.Ποσειδώνας Σητείας 9-0-1 (49-6) 27
3.ΠΑΟ Κρούστα 8-0-1 (38-6) 24
4.ΟΦΙ Β 7-1-3 (26-7) 22
5.Θύελλα Ιεράπετρας 6-0-5 (24-21) 18
6.ΑΟ Σκοπής 4-1-6 (18-26) 13
7.Απόλλων Ιερ. 4-0-7 (24-44) 12
8.Οροπεδιακός 4-0-7 (17-40) 12
9.Νίκη Σητείας Β 3-0-8 (21-47) 9
-ΑΕ Λακωνίων (αποχώρησε)
-ΑΕ Νεάπολης Β (αποχώρησε)
– ΑΟ Βραχασίου Β (αποχώρησε)
Η επόμενη (12η) αγωνιστική
ΑΟ Σκοπής-ΑΟ Βραχασίου Β
ΑΟΑΝ Β-Ποσειδώνας Σητείας
Θύελλα Ιεράπετρας-ΑΕ Νεάπολης Β
Οροπεδιακός-ΟΦΙ Β
Νίκη Σητείας Β-Απόλλων Ιεράπετρας
ΠΑΟ Κρούστα-ΑΕ Λακωνίων