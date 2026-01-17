Με τρία παιχνίδια άνοιξε το Σάββατο η αυλαία της 11ης αγωνιστικής και τελευταίας αγωνιστικής του Α’ γύρου στο πρωτάθλημα της Α’ κατηγορίας, με το ντέρμπι κορυφής ΑΟ Βραχασίου-ΑΕ Νεάπολης ισόπαλο 0-0, ένα αποτέλεσμα που δίνει τον άτυπο τίτλο του πρωταθλητή χειμώνα στον ΑΟ Βραχασίου, ο ΑΣΙ πήρε μεγάλη νίκη στη μάχη της παραμονής 2-1 τον Ίτανο, ενώ άνετα πέρασε ο ΑΟΑΝ από την έδρα του ΑΟΣΚ με σκορ 6-0.

Συνοπτικά τα αποτελέσματα του Σαββάτου

ΑΟ Βραχασίου-ΑΕ Νεάπολης 0-0

ΑΣΙ-Ίτανος 2-1

ΑΟΣΚ-ΑΟΑΝ 0-6

Κυριακή, 15.00

Κόρφος Ελούντας-ΟΦΙ

Πύργος Καλού Χωριού-ΑΟ Κριτσάς

Κυριακή, 18.00

Αναγέννηση-Νίκη Σητείας