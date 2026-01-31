Τρία παιχνίδια έγιναν το Σάββατο για την 13η αγωνιστική της Α κατηγορίας της ΕΠΣ Λασιθίου με τα ακόλουθα αποτελέσματα

ΑΟΑΝ – Αναγέννηση 3-0

Πύργος Καλού Χωριού – Ίτανος Παλαικάστρου 1-6

ΑΟ Κριτσάς – Νίκη Σητείας 1-5