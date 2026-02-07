Τρία παιχνίδια διεξήχθησαν το Σάββατο για την 14η αγωνιστική της Α’ κατηγορίας της ΕΠΣΛ με τα ακόλουθα αποτελέσματα

Αναγέννηση – ΑΟ Βραχασίου 0-2

Κόρφος Ελούντας – ΑΟΑΝ 0-4

Ίτανος Παλαικάστρου – ΑΕ Νεάπολης 3-4