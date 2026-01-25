Εντυπωσιακά ολοκληρώθηκε η 12η αγωνιστική στο πρωτάθλημα της Α’ κατηγορίας της ΕΠΣ Λασιθίου με τρία παιχνίδια την Κυριακή, όπου στο μεγάλο ματς ο ΑΟ Βραχασίου επικράτησε 2-1 της Νίκης Σητείας με ανατροπή εκτός έδρας, εντός έδρας νίκη για τον Ίτανο 5-3 τον Κόρφο Ελούντας, ενώ εύκολα επικράτησε στο γήπεδο του και ο ΟΦΙ του Πύργου Καλού Χωριού 5-0.
Συνοπτικά τα αποτελέσματα της 12ης αγωνιστικής
ΑΣΙ-ΑΟΑΝ 0-10
ΑΟΣΚ-Αναγέννηση 0-2
Ίτανος Παλαικάστρου-Κόρφος Ελούντας 5-3
Νίκη Σητείας-ΑΟ Βραχασίου 1-2
ΟΦΙ-Πύργος Καλού Χωριού 5-0
ΑΕ Νεάπολης-ΑΟ Κριτσάς 7-0
Η βαθμολογία:
1. ΑΟ Βραχασίου 10-2-0 32
2. ΑΕ Νεάπολης 9-3-0 30
3. ΑΟΑΝ 9-1-2 28
4. Αναγέννηση 8-2-2 26
5. ΟΦΙ 7-2-3 23
6. Νίκη Σητείας 7-1-4 22
7. Κόρφος Ελούντας 4-2-6 14
8. ΑΟΣΚ 3-1-8 10
9. ΑΣΙ 3-0-9 9
10. Ίτανος Παλαικάστρου 3-0-9 9
11. ΑΟ Κριτσάς 1-1-10 4
12. Πύργος Καλού Χωριού 0-1-11 1
Η επόμενη (13η) αγωνιστική:
ΑΟΑΝ-Αναγέννηση
Κόρφος Ελούντας-ΑΣΙ
ΑΟ Βραχασίου-ΑΟΣΚ
Πύργος Καλού Χωριού-Ίτανος Παλαικάστρου
ΑΟ Κριτσάς-Νίκη Σητείας
ΟΦΙ-ΑΕ Νεάπολης