Εντυπωσιακά ολοκληρώθηκε η 12η αγωνιστική στο πρωτάθλημα της Α’ κατηγορίας της ΕΠΣ Λασιθίου με τρία παιχνίδια την Κυριακή, όπου στο μεγάλο ματς ο ΑΟ Βραχασίου επικράτησε 2-1 της Νίκης Σητείας με ανατροπή εκτός έδρας, εντός έδρας νίκη για τον Ίτανο 5-3 τον Κόρφο Ελούντας, ενώ εύκολα επικράτησε στο γήπεδο του και ο ΟΦΙ του Πύργου Καλού Χωριού 5-0.

Συνοπτικά τα αποτελέσματα της 12ης αγωνιστικής

ΑΣΙ-ΑΟΑΝ 0-10

ΑΟΣΚ-Αναγέννηση 0-2

Ίτανος Παλαικάστρου-Κόρφος Ελούντας 5-3

Νίκη Σητείας-ΑΟ Βραχασίου 1-2

ΟΦΙ-Πύργος Καλού Χωριού 5-0

ΑΕ Νεάπολης-ΑΟ Κριτσάς 7-0

Η βαθμολογία:

1. ΑΟ Βραχασίου 10-2-0 32

2. ΑΕ Νεάπολης 9-3-0 30

3. ΑΟΑΝ 9-1-2 28

4. Αναγέννηση 8-2-2 26

5. ΟΦΙ 7-2-3 23

6. Νίκη Σητείας 7-1-4 22

7. Κόρφος Ελούντας 4-2-6 14

8. ΑΟΣΚ 3-1-8 10

9. ΑΣΙ 3-0-9 9

10. Ίτανος Παλαικάστρου 3-0-9 9

11. ΑΟ Κριτσάς 1-1-10 4

12. Πύργος Καλού Χωριού 0-1-11 1

Η επόμενη (13η) αγωνιστική:

ΑΟΑΝ-Αναγέννηση

Κόρφος Ελούντας-ΑΣΙ

ΑΟ Βραχασίου-ΑΟΣΚ

Πύργος Καλού Χωριού-Ίτανος Παλαικάστρου

ΑΟ Κριτσάς-Νίκη Σητείας

ΟΦΙ-ΑΕ Νεάπολης