Με σημαντικά παιχνίδια συνεχίστηκε το πρωτάθλημα της Α’ κατηγορίας της ΕΠΣ Λασιθίου για την 13η αγωνιστική και τα ακόλουθα αποτελέσματα:
ΑΟΑΝ-Αναγέννηση 3-0
Κόρφος Ελούντας-ΑΣΙ 1-0
ΑΟ Βραχασίου-ΑΟΣΚ 10-0
Πύργος Καλού Χωριού-Ίτανος Παλαικάστρου 1-6
ΑΟ Κριτσάς-Νίκη Σητείας 1-5
ΟΦΙ-ΑΕ Νεάπολης 0-1
Η βαθμολογία:
1. ΑΟ Βραχασίου 11-2-0 35
2. ΑΕ Νεάπολης 10-3-0 33
3. ΑΟΑΝ 10-1-2 31
4. Αναγέννηση 8-2-3 26
5. ΟΦΙ 7-2-34 23
6. Νίκη Σητείας 8-1-4 25
7. Κόρφος Ελούντας 5-2-6 17
8. Ίτανος Παλαικάστρου 4-0-9 12
9. ΑΟΣΚ 3-1-9 10
10. ΑΣΙ 3-0-10 9
11. ΑΟ Κριτσάς 1-1-11 4
12. Πύργος Καλού Χωριού 0-1-12 1
Η επόμενη (14η) αγωνιστική
Κόρφος Ελούντας-ΑΟΑΝ
Αναγέννηση-ΑΟ Βραχασίου
ΑΣΙ-Πύργος Καλού Χωριού
ΑΟΣΚ-ΑΟ Κριτσάς
Ίτανος Παλαικάστρου-ΑΕ Νεάπολης
Νίκη Σητείας-ΟΦΙ