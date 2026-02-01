Με σημαντικά παιχνίδια συνεχίστηκε το πρωτάθλημα της Α’ κατηγορίας της ΕΠΣ Λασιθίου για την 13η αγωνιστική και τα ακόλουθα αποτελέσματα:

ΑΟΑΝ-Αναγέννηση 3-0

Κόρφος Ελούντας-ΑΣΙ 1-0

ΑΟ Βραχασίου-ΑΟΣΚ 10-0

Πύργος Καλού Χωριού-Ίτανος Παλαικάστρου 1-6

ΑΟ Κριτσάς-Νίκη Σητείας 1-5

ΟΦΙ-ΑΕ Νεάπολης 0-1

Η βαθμολογία:

1. ΑΟ Βραχασίου 11-2-0 35

2. ΑΕ Νεάπολης 10-3-0 33

3. ΑΟΑΝ 10-1-2 31

4. Αναγέννηση 8-2-3 26

5. ΟΦΙ 7-2-34 23

6. Νίκη Σητείας 8-1-4 25

7. Κόρφος Ελούντας 5-2-6 17

8. Ίτανος Παλαικάστρου 4-0-9 12

9. ΑΟΣΚ 3-1-9 10

10. ΑΣΙ 3-0-10 9

11. ΑΟ Κριτσάς 1-1-11 4

12. Πύργος Καλού Χωριού 0-1-12 1

Η επόμενη (14η) αγωνιστική

Κόρφος Ελούντας-ΑΟΑΝ

Αναγέννηση-ΑΟ Βραχασίου

ΑΣΙ-Πύργος Καλού Χωριού

ΑΟΣΚ-ΑΟ Κριτσάς

Ίτανος Παλαικάστρου-ΑΕ Νεάπολης

Νίκη Σητείας-ΟΦΙ