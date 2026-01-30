Με δράση για όλες τις ομάδες του Άγιος Νικόλαος Europlan και ΑΟΚ Ιεράπετρας, συνεχίζονται το σαββατοκύριακο τα πρωταθλήματα για τις μικρότερες ηλικιακά κατηγορίες της ΕΚΑΣΚ, έχοντας ως εξής:

Εφήβων Α’

Στην έδρα του πρωτοπόρου Ανδρογέα θα αγωνιστεί ο ΑΟΚ Ιεράπετρας την Κυριακή στις 13:00 για την 17η αγωνιστική του πρωταθλήματος Εφήβων Α. Η ομάδα της Ιεράπετρας πηγαίνει στο παιχνίδι χωρίς πίεση και άγχος για το αποτέλεσμα, έχοντας την ευκαιρία να παίξει ελεύθερα και να διεκδικήσει ότι καλύτερο μπορεί μέσα στο γήπεδο και απέναντι σε έναν ισχυρό αντίπαλο, να δείξει ότι είναι από τις καλύτερες ομάδες της κατηγορίας.

Το πρόγραμμα της 17ης αγωνιστικής (Κυριακή):

Λίντο 10:30 Εργοτέλης – ΟΦΗ

Λίντο 13:00 Ανδρογέας– ΑΟΚ Ιεράπετρα

Ρεθύμνου 14:00 Ρέθυμνο BC –Κύδων

Χανίων 13:00 ΑΟΚ Χανιά –Ηρόδοτος

Χανίων 15:00 ΟΑ Χανίων – Ηράκλειο

Εφήβων Β΄

Με στόχο μια σημαντική νίκη καθώς δεν υπάρχει πλέον το παραμικρό περιθώριο για απώλειες, ο Άγιος Νικόλαος υποδέχεται το Ηράκλειο 2 την Κυριακή στις 12:00 στο κλειστό του Αγίου Νικολάου, για την 17η αγωνιστική του πρωταθλήματος Εφήβων Β.

Η ομάδα του Αγίου Νικολάου καλείται να δείξει σοβαρότητα και συγκέντρωση σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, προκειμένου να πάρει τους πολύτιμους βαθμούς και να διατηρήσει ψηλά τη θέση της στη βαθμολογία. Η αναμέτρηση αποτελεί ευκαιρία για τους νεαρούς αθλητές να επιβεβαιώσουν την καλή τους εικόνα και να χτίσουν ψυχολογία ενόψει των υπολοίπων αγωνιστικών της σεζόν.

Το πρόγραμμα της 17ης αγωνιστικής (Κυριακή):

Αλικαρνασσού 16:00 Δειλινό– ΑΟΚ Χανιά 2

Ρεθύμνου 19:00 Ακαδημία BC – Ηρόδοτος 2

Αρκαλοχωρίου 17:00 Αναγέννηση – Πεδιάδα ΑΟΧ

Αγ. Νικολάου 12:00 Αγ. Νικόλαος Καλαθοσφαίριση – Ηράκλειο 2

Παίδων Α’

Σημαντικό παιχνίδι περιμένει τον ΑΟΚ Ιεράπετρας στην κατηγορία Παίδων Α’, καθώς το Σάββατο στις 17:00 θα υποδεχθεί τον Ηρόδοτο στο γήπεδο «Μάρκος Φωνιαδάκης» για την 17η αγωνιστική.

Η αναμέτρηση παρουσιάζεται ως μια εξαιρετική ευκαιρία για την ομάδα της Ιεράπετρας να δείξει καλό πρόσωπο μέσα στο γήπεδο και να σημειώσει μια νίκη που θα έχει ψυχολογική σημασία.

Το πρόγραμμα της 17ης αγωνιστικής (Σάββατο):

Λίντο 14:00 Ηράκλειο– Ρέθυμνο BC

Ρεθύμνου 15:00 Ακαδημία BC – Εργοτέλης

Χανίων 14:00 ΑΟΚ Χανιά – Ανδρογέας ΓΑΣ

Ιεράπετρας 17:00 ΑΟΚ Ιεράπετρα – Ηρόδοτος

ΒΑΚ 12:00 ΟΦΗ – ΑΟ Κύδων

Παίδων Β’

Δυνατές αναμετρήσεις υπάρχει για τον Άγιο Νικόλαο Europlan και τον ΑΟΚ Ιεράπετρας στην 17η αγωνιστική του πρωταθλήματος Παίδων Β, απέναντι σε αντιπάλους που έχουν δείξει αξιόλογο αγωνιστικό πρόσωπο, όπως ο Ηρόδοτος 2 και η Πεδιάδα ΑΟΧ, αντίστοιχα.

Οι «κυανόλευκοι» θα υποδεχθούν την ομάδα της Νέας Αλικαρνασσού το Σάββατο στις 17:30, με μοναδικό στόχο τη νίκη και την καλή εμφάνιση στο παρκέ.

Ο ΑΟΚ Ιεράπετρας 2 θα πάει στη Χερσόνησο για το ματς με την Πεδιάδα ΑΟΧ, το οποίο θα ξεκινήσει στις 14:00, με τους νεαρούς Ιεραπετρίτες να στοχεύουν σε μια σταθερή και ανταγωνιστική παρουσία.

Το πρόγραμμα της 17ης αγωνιστικής (Σάββατο):

Αγ. Νικολάου 17:30 Αγ. Νικόλαος Καλαθοσφαίριση – Ηρόδοτος 2

Χερσονήσου 14:00 Πεδιάδα ΑΟΧ – ΑΟΚ Ιεράπετρα 2

Κυριακή, ΒΑΚ 20:00 ΟΦΗ 2 – Άσκηση

Α’ όμιλος

Σάββατο

11:00 Ρέθυμνο BC 2 – ΟΑΧ 1

Ρεθύμνου 13:00 Ακαδημία BC – ΑΟ Ακρωτηρίου

Χανίων 10:00 ΟΑΧ 2 – ΑΟΚ Χανιά 2

Χανίων 12:00 Χανιά BC – Ηράκλειο 2

Κύδων 2-ΟΦΗ 3 20-0 α.α.

Νεανίδων

7η αγωνιστική

Σάββατο

Αλικαρνασσού 17:00 Ηρόδοτος –Πλατανιάς

Ηράκλειο-Ανδρογέας 0-20 α.α.

Η ομάδα του Ηράκλειο, αποχώρησε και στο εξής οι αγώνες της θα κατακυρώνονται με 20-0, υπέρ των αντιπάλων.

Ρεπό: ΟΦΗ

Κορασίδων

12η αγωνιστική

Κυριακή

Αλικαρνασσού 18:00 Ηράκλειο – Ανδρογέας

Ρεθύμνου 12:00 Αρκάδι –Πλατανιάς

Χανίων 11:00 ΟΦΗ –Κύδων

Ρεπό: Ηρόδοτος