Με υψηλές προσδοκίες και ξεκάθαρο στόχο την επιτυχημένη εμφάνιση και τη νίκη, ο ΑΟΚ Ιεράπετρας ετοιμάζεται για τη 17η αγωνιστική του πρωταθλήματος Ανδρών, όπου θα αντιμετωπίσει το Σάββατο στις 17:00 στα Χανιά τον Κύδωνα.

Οι «κυανέρυθροι» προσεγγίζουν το παιχνίδι με σοβαρότητα και συγκέντρωση, στοχεύοντας όχι μόνο στο αποτέλεσμα αλλά και στην καλή απόδοση μέσα στο παρκέ, που θα ενισχύσει την αυτοπεποίθηση της ομάδας για τις επόμενες αγωνιστικές.

– Το πρόγραμμα της 17ης αγωνιστικής (Σάββατο):

Λίντο 19:30 Εργοτέλης – AOK Χανιά

Αλικαρνασσού 18:00 Ηρόδοτος –Πλατανιάς

Χανίων 17:00 Κύδων – ΑΟΚ Ιεράπετρα

Χανίων 19:00 ΟΑ Χανίων –Μεσσαρά

Αγ. Νικολάου 19:00 Αγ. Νικόλαος– Ακαδημία BC

Κυριακή, Λίντο 14:00 Κρήτες – Ηράκλειο