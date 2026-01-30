Σε νέα μεταγραφή προχώρησε ο ΑΟΑΝ όπως έκανε γνωστό με την ακόλουθη ανακοίνωση:

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΑΟΑΝ ανακοινώνει την απόκτηση του ποδοσφαιριστή Junior Ribeiro.

Ο 30χρονος Βραζιλιάνος μέσος αγωνίζεται στον άξονα της μεσαίας γραμμής με κύρια χαρακτηριστικά τη δημιουργία και την οργάνωση του παιχνιδιού. Ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του πορεία από τις ακαδημίες της Φλαμένγκο, όπου και ξεχώρισε, γεγονός που του έδωσε την ευκαιρία να κληθεί στις Εθνικές ομάδες U15 και U17 της Βραζιλίας, καταγράφοντας συμμετοχές και τέρματα.

Στη συνέχεια, ακολούθησε σημαντική ευρωπαϊκή διαδρομή, αγωνιζόμενος σε πρωταθλήματα χωρών όπως η Γερμανία, η Ισπανία, η Πολωνία, η Αλβανία, η Ιταλία και η Δανία, αποκτώντας πολύτιμες εμπειρίες σε ανταγωνιστικά περιβάλλοντα.

Τον καλωσορίζουμε στην Κρήτη και στην οικογένεια του ΑΟΑΝ και του ευχόμαστε υγεία, αγωνιστική πρόοδο και σημαντική συμβολή στην επίτευξη των στόχων της ομάδας μας για τη φετινή αγωνιστική περίοδο.