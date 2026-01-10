Επιστροφή στη δράση για την ανδρική ομάδα υδατοσφαίρισης του ΝΟΑΝ, η οποία την Κυριακή μπαίνει εκ νέου στο αγωνιστικό πρόγραμμα της Water Polo League 2 (Α2), μετά τη διακοπή των εορτών. Στις 15.00, στο κολυμβητήριο του Ηρακλείου, ο ΝΟΑΝ για την 6η αγωνιστική υποδέχεται τον Ναυτικό Όμιλο Ναυπλίου, σε ένα παιχνίδι με ξεκάθαρη βαθμολογική και ψυχολογική σημασία για την ομάδα του Αγίου Νικολάου.

Το σύνολο του Γιώργου Κερούλη καλείται να επιστρέψει στις επιτυχίες, έπειτα από δύο συνεχόμενα ανεπιτυχή αποτελέσματα που δεν αντικατοπτρίζουν πλήρως την εικόνα και τη δυναμική του. Η ήττα από τον Νηρέα Γέρακα 16-11 εντός και η ισοπαλία απέναντι στην ΠΕΚΕΒ (11-11) εκτός έδρας, στέρησαν πολύτιμους βαθμούς, δημιουργώντας την ανάγκη για άμεση αγωνιστική «απάντηση». Υπό αυτό το πρίσμα, η νίκη απέναντι στον ΝΟ Ναυπλίου αποτελεί μονόδρομο, τόσο για βαθμολογικούς λόγους όσο και για την αποκατάσταση της αγωνιστικής αυτοπεποίθησης της ομάδας.

Αν και ο αντίπαλος δεν συγκαταλέγεται στα φαβορί της κατηγορίας, στο στρατόπεδο του ΝΟΑΝ επικρατεί απόλυτη συγκέντρωση και σεβασμός. Άλλωστε, η φετινή Α2 έχει αποδείξει πως δεν υπάρχουν εύκολα και δύσκολα παιχνίδια, με το τελικό αποτέλεσμα να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την αγωνιστική συνέπεια, τη σοβαρότητα και την πνευματική ετοιμότητα κάθε ομάδας. Ο ΝΟΑΝ, όταν παρουσιάζεται πειθαρχημένος και συγκεντρωμένος, έχει αποδείξει ότι μπορεί να επιβληθεί απέναντι σε κάθε αντίπαλο, ανεξαρτήτως βαθμολογικής θέσης.

Ο ΝΟ Ναυπλίου, από την πλευρά του, ξεκίνησε εντυπωσιακά το πρωτάθλημα, σημειώνοντας δύο νίκες στις πρώτες αγωνιστικές, 8-7 εκτός έδρας επί του Άργη Καλαμάτας και 10-9 εντός απέναντι στον Νηρέα Γέρακα. Ωστόσο, στη συνέχεια δεν κατάφερε να δώσει ανάλογη συνέχεια, γνωρίζοντας διαδοχικές ήττες, ορισμένες μάλιστα με βαριά σκορ, γεγονός που τον έφερε στο δεύτερο μισό της βαθμολογίας. Πάντως, η ομάδα του Ναυπλίου αναζητά ένα μεγάλο αποτέλεσμα που θα της δώσει ψυχολογική ώθηση και βαθμολογικό «οξυγόνο» στη μάχη για την απευθείας παραμονή στην κατηγορία, χωρίς τη διαδικασία των play out.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το κατά πόσο ο ΝΟΑΝ θα επηρεαστεί από τη διακοπή των τελευταίων εβδομάδων. Οι παίκτες του Γιώργου Κερούλη, πάντως, συνέχισαν κανονικά τις προπονήσεις τους, όμως μένει να φανεί κατά πόσο θα έχουν ρυθμό και αγωνιστική ετοιμότητα, τόσο σε τακτικό όσο και σε πνευματικό επίπεδο. Θετικό στοιχείο αποτελεί το γεγονός ότι δεν υπάρχουν αγωνιστικά προβλήματα ή απουσίες, δίνοντας στον προπονητή τη δυνατότητα να έχει όλες τις επιλογές στη διάθεση του.

Σημαντικό ρόλο στην αναμέτρηση αναμένεται να διαδραματίσει και η παρουσία του κόσμου. Οι φίλοι του ΝΟΑΝ καλούνται να δώσουν δυναμικό «παρών» στο κολυμβητήριο του Ηρακλείου και να στηρίξουν έμπρακτα την προσπάθεια της ομάδας. Η ημέρα και η ώρα του αγώνα, σε συνδυασμό με την απουσία άλλων σημαντικών αθλητικών υποχρεώσεων από Λασιθιώτικης πλευράς, προσφέρουν την ιδανική ευκαιρία για να παρακολουθήσουν ένα παιχνίδι επιπέδου Α2 και να αποτελέσουν τον επιπλέον «παίκτη» που μπορεί να ωθήσει τον ΝΟΑΝ σε μια ιδιαίτερα σημαντική νίκη.

Νότιος όμιλος

6η αγωνιστική

Σάββατο

14.00 Ηλυσιακός-Ιωνικός

14.00 ΟΦΗ-ΠΕΚΕΒ

Κυριακή

13.00 Άργης Καλαμάτας-Νηρέας Γέρακα

15.00 ΝΟΑΝ-ΝΟ Ναυπλίου

Η βαθμολογία στο Νότιο όμιλο

Ηλυσιακός 4-0-1 (69-39) 12 ΝΟΑΝ 3-1-1 (63-62) 10 ΟΦΗ 3-0-2 (67-58) 9 ΑΟ Ιωνικός 2-2-1 (59-50) 8 Νηρέας Γέρακα 2-1-2 (59-58) 7 ΝΟ Ναυπλίου 2-0-3 (34-68) 6 ΠΕΚΕΒ 1-2-2 (68-61) 5 Άργης Καλαμάτας 0-0-5 (37-60) 0

Βόρειος όμιλος

6η αγωνιστική

20.30 Νίκη Βόλου-ΟΥΚ Βόλου

Κυριακή

14.00 ΟΠΑΘΑ-ΝΑΟ Κέρκυρας

14.00 Άρης-Ηρακλής

17.00 ΝΕ Πατρών-Ηλιούπολη

Η βαθμολογία στον Βόρειο όμιλο