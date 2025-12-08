Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν (11.12.13.14/12) κατά τη διάρκεια του «Τετραημέρου Λόγου και Τέχνης» στον Άγιο Νικόλαο παρουσιάστηκε σήμερα (8/12) στην συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου Μανώλης Μενεγάκης και τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής: Γεωργία Πολυχρονάκη (αντιδήμαρχος Πολιτισμού), Μαρία Κωστάκη (φιλόλογος), Μανώλης Θραψανιώτης (τ. βουλευτής ), Οδυσσέας Σγουρός (αρχικέκτονας).

Η εκδήλωση αυτή αποτελεί την αφετηρία για την επαναφορά ενός τοπικού πολιτιστικού θεσμού, του «Τριημέρου Λόγου & Τέχνης» που υπήρξε για πολλές δεκαετίες βασική διοργάνωση που έφερε σε επαφή την πόλη και τον Δήμο με την Ιστορία και όλες τις μορφές του λόγου και των τεχνών και πρόσφερε τη δυνατότητα οργανικής διασύνδεσης με τις στοχαστικές και δημιουργικές εκφράσεις, τα πολιτικά διακυβεύματα και την πολιτιστική κινητικότητα και εξέλιξη της εποχής μας.

Δήμαρχος Αγίου Νικολάου Μανώλης Μενεγάκης: «Ζούμε σε μια εποχή όπου χρειάζεται επαναπροσδιορισμός των δημοκρατικών θεσμών, της κοινωνίας για τις νεότερες γενιές»

Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου Μανώλης Μενεγάκης, μιλώντας για την αναβίωση του θεσμού ανέφερε : « Φέτος το Τριήμερο Λόγου και Τέχνης -ενός θεσμού που είχε αδρανήσει τα τελευταία χρόνια – επανέρχεται εμπλουτισμένο και ανανεωμένο – αφιερωμένο στα 80 χρόνια από τη λήξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

Η χρονιά που επιλέξαμε να γίνει η διοργάνωση αυτή, είναι σημαντική δεδομένου ότι συμπληρώνονται 80 χρόνια από τότε που επαναπροσδιορίστηκε η σχέση των Ευρωπαϊκών Λαών με τη Δημοκρατία, ηττήθηκε ο ολοκληρωτισμός και οι δημοκρατικοί θεσμοί διαμορφώθηκαν με ένα τρόπο που έδωσε νέα πνοή στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι πολιτικά, πολιτισμικά και κοινωνικά».

Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου επισημαίνοντας ότι αρκετά χρόνια το σύστημα της δημοκρατικής – πολιτικής εκπροσώπησης περνά μία μεγάλη γεωπολιτική αστάθεια (κοινωνική κινητικότητα) που επηρεάζει τους λαούς σε παγκόσμιο επίπεδο – υπογράμμισε ότι ζούμε σε μια εποχή όπου χρειάζεται επαναπροσδιορισμός των δημοκρατικών θεσμών, της κοινωνίας για τις νεότερες γενιές.

Ο κ. Μενεγάκης ευχαρίστησε την Οργανωτική Επιτροπή που ανέλαβε την διεκπεραίωση του Τετραημέρου Λόγου και Τέχνης αναφέροντας ότι το πρόγραμμα που θα παρουσιαστεί τις επόμενες ημέρες είναι ιδιαίτερα πλούσιο και σημαντικό αφού επανασυστήνει το Δήμο Αγίου Νικολάου στο ευρύτερο κοινό, φιλοξενώντας εκδηλώσεις Πανελλήνιας εμβέλειας με την συνδρομή του Λόγου και την Τέχνης.

Τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής κ. Γεωργία Πολυχρονάκη (αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Μαρία Κωστάκη (φιλόλογος), Μανώλης Θραψανιώτης (τ. βουλευτής), Οδυσσέας Σγουρός (Αρχιτέκτονας Μηχανικός ΕΜΠ) παρουσιάζοντας τον πρόγραμμα του Τετραημέρου ανέφεραν :

Γεωργία Πολυχρονάκη: «Να προσφέρουμε ξανά τη δυνατότητα σύνδεσης του τόπου με την πολιτιστική εξέλιξη της περιοχής»

«Με χαρά ανακοινώνουμε την επαναφορά ενός σπουδαίου θεσμού για την πόλη και το δήμο μας.

Στόχος της διοργάνωσης είναι να προσφέρει ξανά την δυνατότητα σύνδεσης του τόπου με τις στοχαστικές και δημιουργικές εκφράσεις και την πολιτιστική εξέλιξη της εποχής μας.

Θερμές ευχαριστίες στα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής που εργάστηκαν με ανιδιοτέλεια για να γίνει πραγματικότητα. Πρόκειται για μια επιτροπή που με την γνώση το συνεχή ενθουσιασμό και την παρουσία στα πολιτιστικά δρώμενα του τόπου εγγυάται την επιτυχία της διοργάνωσης.

Ως νέοι άνθρωποι και ως γενιά της ψηφιακής εποχής έχουμε την υποχρέωση να θυμόμαστε. Σήμερα στην αυγή του 21ου αιώνα βιώνουμε μεγάλες προκλήσεις η υπεράσπισή της μνήμης αι ο αγώνας για την παγκόσμια ειρήνη δεν είναι πολυτέλεια αλλά πρόσταγμα.

Το τετραήμερο φιλοξενούμε κορυφαίες προσωπικότητες από τον χώρο της τέχνης και του πνεύματος. Πιστεύουμε ότι ένας καλύτερος κόσμος είναι εφικτός. Αυτή είναι η δική μας συμβολή και η σύγχρονη «πινελιά» που δίνουμε σε αυτό τον τόσο σημαντικό θεσμό.

Οδυσσέας Σγουρός: «Επιλέγουμε την Μνήμη, την Ιστορία, τον Διάλογο των Λαών για την Ειρήνη»

«Από την δεκαετία του 80 το «Τριήμερο Λόγου και Τέχνης» ήταν ένας θεσμός που είχε κομίσει στην πόλη μια κινητικότητα ιδεών πρόσληψης και ερμηνείας όλων των φαινομένων (πολιτιστικών, κοινωνικών, καλλιτεχνικών) τα οποία διέτρεχαν αυτή την περίοδο.

Σήμερα με αφορμή την λήξη ης του Β΄ παγκοσμίου πολέμου σε μια περίοδο όπου στην Ευρώπη φυσούν οι άνεμοι του πολέμου, αναλαμβάνουμε αυτή τη διοργάνωση.

Θεωρώ ότι ο τρόπος που εμφανίζονται τα ζητήματα είναι διαφορετικός από την εποχή του μεσοπολέμου, που είχαν επικρατήσει στην Ευρώπη ολοκληρωτικές ιδέες και καθεστώτα ήταν αναπότρεπτη η διαδρομή και η πορεία προς τον Β ΄παγκόσμιο πόλεμο. Σήμερα στην δημοκρατική Ευρώπη όπου θα έπρεπε να έπρεπε να υπάρχουν σε δημόσια συζήτηση τα μεγάλα ζητήματα της εποχής μας (κλιματική κρίση, τεχνητή νοημοσύνη, δικαιότερη κατανομή του πλούτου) και όχι η προετοιμασία νέων πεδίων.

Η επιλογή για τα 80 χρόνια από τον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο έχει ακριβώς αυτό το νόημα Να δείξουμε ότι όλο αυτό που κατακτήθηκε με πολύ κόπο και τεράστια προσπάθεια από τους Ευρωπαϊκούς λαούς στο δημοκρατικό μεταπολεμικό περιβάλλον είναι κάτι που θα πρέπει προασπίσουμε όχι μόνο γιατί προασπίζουμε τη μνήμη αλλά μετακινούμενοι με κάθε τρόπο απέναντι σε αυτούς που απεργάζονται μια «πραγματικότητα» που δεν μας αντιπροσωπεύει.

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου επιλέγει την Μνήμη, την Ιστορία , τον διάλογο των Λαών και την Ειρήνη και για το λόγο αυτό ευχαριστούμε τη δημοτική αρχή, τον δήμαρχο κ. Μανώλη Μενεγάκη για την υποστήριξη της διοργάνωσης, στην πόλη που δικαιωματικά χαρακτηρίζεται ως ναυαρχίδα της φιλοξενίας σε όλη την Κρήτη και στο εξής θα πρέπει να αποτελέσει έναν προορισμό ιδεών, πολιτισμού, με εκδηλώσεις υπερτοπικού χαρακτήρα »

Μαρία Κωστάκη: «Μια προσφορά της μνήμης για ην Ειρήνη»

Σε ένα περιβάλλον δύσκολο στην Ευρώπη και Παγκόσμια πραγματοποιείται η εκδήλωση αυτή. Η δική μας παρέμβαση είναι από τις ελάχιστες σε πανελλήνιο επίπεδο, αφού συμβολή στην διατήρηση της μήνης λειτουργεί ως αντίδοτο και ανάχωμα σε πολεμοχαρή σχέδια. Η μνήμη και η μεταφορά της δεν μπορεί να είναι ουσιαστικού χαρακτήρα ούτε μπορεί να εξαντλείται σε αποστεωμένες υπομνήσεις και λεκτικές κορώνες πατριωτισμού, Οφείλει να είναι ένα μοχλός ενεργοποίησης των πολιτών ούτως ώστε να αναπτύσσει τα ανακλαστικά που είναι χρήσιμα στην σημερινή συγκυρία. Η φιλοδοξία του δήμου και της Οργανωτικής επιτροπής είναι να σταλεί ένα δυνατό αντιπολεμικό μήνυμα, ειρήνης, ,αποδοχής της διαφορετικότητάς και αντίστασης στους πολεμοκάπηλους.. Ελπίζουμε και πιστεύουμε ότι σε αυτό συμπαραστέκεται και η κοινωνία του δήμου μας. Το πρόγραμμα του Τετραημέρου καλύπτει πολλές πτυχές του Β΄ παγκοσμίου πολέμου ένα πολύκολπου φαινομένου και της συνέπειες του οποίου ακόμα βρίσκομαι μπροστά μας στις ζωές των πολιτών και των κοινωνιών

Μανώλης Θραψανιώτης: «Προβάλουμε τις δυνατότητες για την Ειρήνη»

«Η διοργάνωση του «Τριημέρου Λόγου και Τέχνης» ξεκίνησε με τον αείμνηστο δήμαρχο Γεώργιο Χατζηδάκη. Σημαντικές εκδηλώσεις το 2007 αποτέλεσαν οι : παρουσίαση του βιβλίου της Βικτώρια Χίσλοπ και στην συνέχεια η εκδήλωση για το κλείσιμο της Σπιναλόγκας που έτυχαν παγκόσμιας προβολής.

Με το «Τετραήμερο Λόγου και Τέχνης» προτάσσουμε την δυνατότητα οι πόλεμοι να σταματήσουν (διάλυση Γιουγκοσλαβίας, επέμβαση στην Κύπρο, πόλεμος στην Παλαιστίνη και την Ουκρανία) και να εδραιωθεί η ειρήνη.