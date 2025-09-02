Συγχαρητήρια σε όλους όσοι συνέλαβαν στην εξάρθρωση της πολυμελούς εγκληματικής οργάνωσης στην Κρήτη έδωσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, σε δηλώσεις του, το μεσημέρι, στο αστυνομικό μέγαρο Θεσσαλονίκης. «Θέλω να συγχαρώ τις αστυνομικές υπηρεσίες, την τοπική διεύθυνση αστυνομίας, τους άντρες και τις γυναίκες της υπηρεσίας αυτής, για την εξάρθρωση πολυάριθμης εγκληματικής οργάνωσης, η οποία φέρεται ότι διέπραττε σοβαρά αδικήματα σε βάρος της κοινωνίας», είπε ο κ. Χρυσοχοΐδης, αποδίδοντας τα εύσημα σε όσους αστυνομικούς πήραν μέρος στην επιχείρηση.

«Η επιτυχία αυτή αποδεικνύει τον επαγγελματισμό, την ικανότητα και την αφοσίωση των αστυνομικών αυτών στο καθήκον τους και την ικανότητά τους να τις διεισδύουν σε μεγάλες εγκληματικές οργανώσεις προκειμένου να τις εξαρθρώσουν» τόνισε ο κ. Χρυσοχοΐδης.

«Για εμάς», συνέχισε ο υπουργός, «η πάταξη του οργανωμένου εγκλήματος αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα καθώς και βασική προϋπόθεση για την ασφάλεια των πολιτών αλλά και την εύρυθμη λειτουργία της δημοκρατικής μας πολιτείας και κοινωνίας. Η υπηρεσία, που ιδρύθηκε πριν από δέκα μήνες περίπου, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος έχει στο ενεργητικό της, στο ενεργητικό της ελληνικής κοινωνίας, επιτυχίες, οι οποίες εγγράφονται ως σημαντική υποθήκη για την ασφάλεια της χώρας και την νομιμότητα».