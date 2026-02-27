Την Τρίτη, 28 Απριλίου 2026 θα διεξαχθούν οι εκλογές για την ανάδειξη των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, σύμφωνα με την προκήρυξη που υπογράφει ο νυν Πρύτανης Καθηγητής Νικόλαος Κατσαράκης.

H θητεία των εσωτερικών μελών που θα εκλεγούν ορίζεται από 01-09-2026 έως 31-08-2030. Η εκλογική διαδικασία θα διενεργηθεί αποκλειστικά ηλεκτρονικά με τη χρήση του ειδικού πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» της ανώνυμης εταιρείας του Ελληνικού Δημοσίου με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε.» (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.).

Η προκήρυξη ορίζει επίσης ότι, εάν για οποιονδήποτε λόγο η εκλογική διαδικασία αποβεί άγονη κατά την ως άνω οριζόμενη ημερομηνία, η διαδικασία επαναλαμβάνεται μετά από επτά ημέρες, δηλαδή την Τρίτη, 5 Μαΐου 2026.

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για τη θέση εσωτερικού μέλους του Συμβουλίου Διοίκησης έχουν όλα τα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου αν, σωρευτικά, ανήκουν στη βαθμίδα του Καθηγητή και τελούν σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης, κατ’ ελάχιστον για χρονικό διάστημα ενός έτους κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των υποψηφιοτήτων

Οι ενδιαφερόμενοι για τη θέση εσωτερικού μέλους του Συμβουλίου Διοίκησης υποβάλλουν την αίτησή τους, αποκλειστικά ηλεκτρονικά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων ορίζεται η 27η Μαρτίου 2026, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00.

Δείτε ΕΔΩ την προκήρυξη για την εκλογή των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου

Εξωτερικά μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης

Παράλληλα δημοσιεύθηκε και η διεθνής δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση 5 θέσεων εξωτερικών μελών στο Συμβούλιο Διοίκησης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. H θητεία των εξωτερικών μελών ορίζεται από 01-09-2026 έως 31-08-2030.

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για τη θέση εξωτερικού μέλους στο Συμβούλιο Διοίκησης έχουν:

Καθηγητές Πανεπιστημίων της αλλοδαπής, φυσικά πρόσωπα με ευρεία αναγνώριση ή συμβολή στον πολιτισμό, τις τέχνες, τα γράμματα ή τις επιστήμες, την οικονομία ή την κοινωνία, εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών ή κοινωνικών εταίρων, Ομότιμοι Καθηγητές ή αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής. Από τους υποψηφίους που εμπίπτουν στην περ. δ), δύναται αποκλειστικά ένας να εκλεγεί ως εξωτερικό μέλος στο Συμβούλιο Διοίκησης.

Η υποβολή υποψηφιοτήτων πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω αποστολής της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, υπόδειγμα της οποίας προσαρτάται ως Παράρτημα στην παρούσα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων ορίζεται η 20η Απριλίου 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα Ελλάδας 15.00.

Δείτε ΕΔΩ τη διεθνή δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντοας για την ανάδειξη των εξωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου

Πηγή: alfavita