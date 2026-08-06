Την 159η επέτειο από την ηρωική Μάχη των Βρυσών τίμησε η τοπική κοινωνία και οι εκπρόσωποι των τοπικών πολιτικών και στρατιωτικών αρχών.

Μετά τη θεία λειτουργία των πανηγυρίζοντα ιερό ναό της Μεταμορφώσεως του Χριστού, όπου τον πανηγυρικό της ημέρας εκφώνησε ο νομικός Σάββας Χουρδάκης, ακολούθησε επιμνημόσυνη δέηση από τον Πρωτοσύγκελο τις Ι.Μ. Πέτρας και Χερρονήσου κ. Εμμανουήλ Κατσαρό και τους ιερείς της ενορίας.

Παρέστησαν και κατέθεσαν στεφάνια, ο Αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων Γιάννης Πλακιωτάκης, η Βουλευτής Κατερίνα Σπυριδάκη, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίου Νικολάου Νίκος Καμινογιαννάκης και άλλοι εκπρόσωποι των πολιτικών και στρατιωτικών αρχών.

Τιμές απέδωσε η Δημοτική Φιλαρμονική Νεαπόλως.

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ