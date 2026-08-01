Ο Δήμος Αγίου Νικολάου διοργάνωσε, το απόγευμα της Τρίτης 28 Ιουλίου, εκδήλωση για την επίσημη ονοματοδοσία δρόμου, σε οδό Αποδήμων Κρητών. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στον παράλληλο δρόμο της οδού Walt Disney, μεταξύ των οδών Γαληνού και Ιπποκράτους. Έγιναν αποκαλυπτήρια της πινακίδας και σύντομο καλλιτεχνικό πρόγραμμα.

Με την εκδήλωση αυτή ο Δήμος τίμησε την πολύτιμη προσφορά και τη διαχρονική παρουσία των Κρητών της διασποράς στην Κρητών της διασποράς στην κοινωνική και οικονομική ζωή των κοινοτήτων όπου δραστηριοποιούνται. Πραγματοποιήθηκε συμβολική φύτευση ελιάς.

Η συνέχεια δόθηκε στο χώρο της Λίμνης με τις τιμητικές βραβεύσεις προς εκπρόσωπους της ομογένειας, οι οποίοι βρέθηκαν στην Κρήτη με την ευκαιρία του 7ου Παγκόσμιου Συνεδρίου Κρητών. Το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε στα Χανιά και στο Κολυμπάρι με θέμα «Η Κρήτη και οι Κρήτες του σήμερα και του αύριο».

♦ Δήμαρχος Αγίου Νικολάου Μανώλης Μενεγάκης: «Οι απόδημοι είναι οι καλύτεροι πρεσβευτές της κρητικής παράδοσης»

♦ Πρόεδρος Παγκόσμιου Συμβουλίου Κρητών Νίκος Καστρινάκης: «Τιμητική η απόφαση οδού Αποδήμων Κρητών»

♦ Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης Σοφία Μαλανδράκη: «Ο πολιτισμός και ο ανθρώπινος παράγοντας υπερισχύουν»

♦ Αντιπεριφερειάρχης Εξωστρέφειας Μιχάλης Κλώντζας: «Προβάλουμε και προβάλετε την Κρήτη μας»

Η όμορφη εκδήλωση ολοκληρώθηκε με καλλιτεχνικό πρόγραμμα κρητικής μουσικής από την ομάδα του Ζαχαρία Επιτροπάκη. Για ακόμα μία φορά εντυπωσίασαν οι παραδοσιακοί χοροί που παρουσίασε το συγκρότημα Γιαννίκου – Ταμιωλάκη. Την εκδήλωση παρουσίασε ο Νίκος Τζώρτζης.

ΛΕΩΝ.Κ.