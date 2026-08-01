Στη συνάντηση που είχαν το πρωί του Σαββάτου, μετά τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το κτίριο της Τροχαίας Αγίου Νικολάου, μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής Πολιτών είχαν την ευκαιρία να θέσουν αναλυτικά στον Διοικητή του Τμήματος Τροχαίας Αγίου Νικολάου Πέτρο Ζερβάκη, τα ζητήματα που, όπως υποστηρίζουν, δημιουργούν οι υφιστάμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου της περιοχής.

Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε σε ήρεμο κλίμα, με τις δύο πλευρές να ανταλλάσσουν επιχειρήματα για τις δυσκολίες που δημιουργούν οι υφιστάμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, αλλά και για τις αρμοδιότητες κάθε εμπλεκόμενου φορέα.

Απαντώντας στις τοποθετήσεις των εκπροσώπων της Επιτροπής, ο Διοικητής του Τμήματος Τροχαίας Αγίου Νικολάου Πέτρος Ζερβάκης, χαρακτήρισε δίκαιο το βασικό αίτημα των πολιτών για βελτίωση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι η υπηρεσία δεν έχει την αρμοδιότητα να μεταβάλλει διαγραμμίσεις ή να υλοποιεί κυκλοφοριακά έργα.

«Η κινητοποίησή σας είναι δίκαιη, τα αιτήματά σας είναι δίκαια», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι κανείς δεν μπορεί να θεωρήσει λογικό να αναγκάζονται οι οδηγοί να πραγματοποιούν μεγάλες παρακάμψεις για να μετακινηθούν από τη μία περιοχή στην άλλη. Τόνισε, όμως, ότι “η ευθύνη για τις κυκλοφοριακές μελέτες, τις διαγραμμίσεις και τα σχετικά έργα ανήκει στις Τεχνικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας Κρήτης και, εντός οικισμών, στον Δήμο Αγ. Νικολάου”.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η αναφορά του κ. Ζερβάκη στις σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις στην περιοχή της Ελούντας. Σύμφωνα με όσα μετέφερε, βάσει και της σχετικής πληροφόρησης που είχε, η Περιφέρεια προχωρά στη σύνταξη μελετών για την κατασκευή δύο κυκλικών κόμβων στην περιοχή της Ελούντας, έργα που, όπως εκτίμησε, θα συμβάλουν σημαντικά στην αντιμετώπιση μέρους των προβλημάτων που έχουν αναδειχθεί. Παράλληλα, ανέφερε ότι εξετάζονται παρεμβάσεις και σε άλλα σημεία του οδικού δικτύου, μεταξύ των οποίων και η περιοχή του Lidl.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης τέθηκε εκ νέου το πρόσφατο τροχαίο ατύχημα στην περιοχή της Ελούντας, το οποίο, σύμφωνα με τον Διοικητή της Τροχαίας, καταδεικνύει την επικινδυνότητα του συγκεκριμένου σημείου. Όπως ανέφερε, το ατύχημα προκλήθηκε όταν οδηγός ταξί επιχείρησε παράνομη αναστροφή παραβιάζοντας τη διπλή διαχωριστική γραμμή, με αποτέλεσμα τη σύγκρουση με διερχόμενο δίκυκλο και τον σοβαρό τραυματισμό του αναβάτη. Διευκρίνισε, πάντως, ότι το συγκεκριμένο περιστατικό είναι διαφορετικό από την υπόθεση που αποτέλεσε την αφορμή για τη συγκρότηση της Επιτροπής, επισημαίνοντας ότι στόχος της αναφοράς του ήταν να αναδείξει την επικινδυνότητα της συγκεκριμένης διασταύρωσης και όχι να ταυτίσει τις δύο περιπτώσεις.

Κλείνοντας τη συζήτηση, ο κ. Ζερβάκης επανέλαβε ότι, σε κάθε περίπτωση όπου ένας πολίτης θεωρεί ότι αδικήθηκε κατά τη βεβαίωση μιας τροχονομικής παράβασης, υπάρχουν οι προβλεπόμενες διαδικασίες επανεξέτασης. Όπως σημείωσε, εφόσον διαπιστωθεί λανθασμένη εκτίμηση των πραγματικών περιστατικών κατά την άσκηση των καθηκόντων αστυνομικού οργάνου, έχει τη δυνατότητα, σύμφωνα και με τη Νομοθεσία, να υποβάλει ένσταση και να ζητήσει την εξέταση της υπόθεσής του σε δεύτερο βαθμό από τη διοίκηση των κατά τόπους τμημάτων Τροχαίας.

Από την πλευρά της, η Συντονιστική Επιτροπή ανακοίνωσε ότι το επόμενο διάστημα θα συνεχίσει τις επαφές της με την Περιφέρεια Κρήτης και τον Δήμο Αγίου Νικολάου, επιδιώκοντας να μεταφέρει τα ίδια αιτήματα στους φορείς που έχουν την αρμοδιότητα για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των κυκλοφοριακών έργων. Όπως επισημάνθηκε, στόχος της πρωτοβουλίας παραμένει η εκπόνηση νέων κυκλοφοριακών μελετών και η υλοποίηση τεχνικών παρεμβάσεων που θα επιτρέψουν ασφαλέστερες και λειτουργικότερες μετακινήσεις για κατοίκους και επισκέπτες της περιοχής.

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