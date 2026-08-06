Στη σύλληψη ενός 19χρονου αλλοδαπού προχώρησαν οι λιμενικές αρχές της Ιεράπετρας, στο πλαίσιο της προανάκρισης για τον εντοπισμό 44 μεταναστών στη νήσο Χρυσή, το μεσημέρι της 4ης Αυγούστου.

Ο 19χρονος, υπήκοος Νοτίου Σουδάν, συνελήφθη καθώς αναγνωρίστηκε από τους υπόλοιπους επιβαίνοντες ως ο διακινητής που τους μετέφερε από τη Λιβύη στην Ελλάδα έναντι χρηματικής αμοιβής. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράνομη είσοδο στη χώρα, διευκόλυνση παράνομης εισόδου και έκθεση, ενώ την προανάκριση διενεργεί το Λιμεναρχείο Ιεράπετρας.

Παράλληλα, δύο ακόμη επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης πραγματοποιήθηκαν στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων, έπειτα από ενημέρωση του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης του Λιμενικού Σώματος.

Στην πρώτη περίπτωση, περιπολικά σκάφη του Λιμενικού εντόπισαν και διέσωσαν 56 αλλοδαπούς, εκ των οποίων 49 άνδρες και 7 ανήλικους, σε απόσταση περίπου 60 ναυτικών μιλίων νότια-νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν αρχικά στο λιμάνι του Κόκκινου Πύργου και στη συνέχεια στο Ηράκλειο. Σύμφωνα με τις καταθέσεις τους, είχαν αναχωρήσει το βράδυ της 3ης Αυγούστου από την περιοχή Τομπρούκ της Λιβύης, καταβάλλοντας 150.000 γκίνε Αιγύπτου ο καθένας για τη μεταφορά τους στην Ελλάδα.

Κατά την προανάκριση, που διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου, συνελήφθη ένας 51χρονος υπήκοος Νοτίου Σουδάν, ο οποίος αναγνωρίστηκε ως ο διακινητής της ομάδας.

Σε δεύτερο περιστατικό, λίγες ώρες νωρίτερα, ναυαγοσωστικό σκάφος του Λιμενικού περισυνέλεξε ακόμη 56 αλλοδαπούς –49 άνδρες, 3 γυναίκες και 4 ανήλικους– σε απόσταση 59 ναυτικών μιλίων νότια-νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Και οι συγκεκριμένοι μετανάστες μεταφέρθηκαν μέσω Κόκκινου Πύργου στο λιμάνι του Ηρακλείου.

Οι ίδιοι ανέφεραν ότι είχαν αποπλεύσει από το Τομπρούκ της Λιβύης το μεσημέρι της 3ης Αυγούστου, πληρώνοντας 14.000 δηνάρια Λιβύης ο καθένας για το ταξίδι προς την Ελλάδα.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης συνελήφθη ένας 24χρονος υπήκοος Νοτίου Σουδάν, ο οποίος επίσης αναγνωρίστηκε από τους υπόλοιπους επιβαίνοντες ως ο διακινητής τους. Και στις δύο περιπτώσεις, οι συλληφθέντες κατηγορούνται για παράνομη είσοδο στη χώρα, διευκόλυνση παράνομης εισόδου και έκθεση.