Δύο αδέρφια, ηλικίας 36 και 29 ετών, συνελήφθησαν στην περιοχή της Μεσαράς γιατί φέρονται ότι δεν κατείχαν τον αριθμό των αιγοπροβάτων που αναγράφονται στις κτηνοτροφικές τους δηλώσεις.

Συγκεκριμένα σε έλεγχο που έκαναν αστυνομικοί του ΤΑΕ Μεσαράς και του Αστυνομικού Τμήματος Αστερουσιών στα ποιμνιοστάσια των δύο κτηνοτρόφων σε χωριό του δήμου Γόρτυνας διαπίστωσαν ότι ο ένας δεν είχε ούτε ένα αιγοπρόβατο στο μαντρί του και ο άλλος είχε απόκλιση μεγαλύτερη των 100 ζώων.

Στο ποιμνιοστάσιο του 36χρονου κτηνοτρόφου, οι αστυνομικοί δεν εντόπισαν αιγοπρόβατα παρότι στην κτηνοτροφική δήλωση που είχε υποβάλλει για το 2025, φέρεται να κατέχει 212 ζώα.

Στην έρευνα που έκαναν οι αστυνομικοί στο ποιμνιοστάσιο του 26χρονου αδερφού του, βρέθηκαν 100 αιγοπρόβατα από τα οποία τα μισά δεν έφεραν τα προβλεπόμενα ενώτια. Επίσης ήταν λιγότερα κατά 110 σε σχέση με την κτηνοτροφική του δήλωσή όπου αναγράφεται ότι έχει στην κατοχή του 220 ζώα.

Σε βάρος των δύο ανδρών σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ζωοκλοπής., όπως αναφέρει η ert news.