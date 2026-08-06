Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν όσοι βρέθηκαν το βράδυ της Τετάρτης 5 Αυγούστου στην Πλαζ ΕΟΤ στον Άγιο Νικόλαο, όπου πραγματοποιήθηκε η συναυλία του διεθνούς φήμης κλασικού κιθαρίστα και συνθέτη Παναγιώτη Μάργαρη με τίτλο «Μεσόγειος».

Το κοινό ταξίδεψε μέσα από αγαπημένες μελωδίες της Μεσογείου, με έργα σπουδαίων δημιουργών και μοναδικές ερμηνείες που ανέδειξαν την αισθητική, το πάθος και τη δεξιοτεχνία του Παναγιώτη Μάργαρη.

Στη σκηνή τον συνόδευσε η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη, χαρίζοντας μαζί του μια βραδιά γεμάτη συναίσθημα, ποιότητα και μουσικές εικόνες από διαφορετικές γωνιές της Μεσογείου.

Η θερμή ανταπόκριση του κόσμου και το παρατεταμένο χειροκρότημα επιβεβαίωσαν την επιτυχία της εκδήλωσης, η οποία αποτέλεσε μία από τις πιο όμορφες πολιτιστικές στιγμές του φετινού καλοκαιριού στον Άγιο Νικόλαο.