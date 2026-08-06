Με βαθιά θλίψη και οδύνη το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΜΕ Λασιθίου πληροφορήθηκε τον πρόωρο και αδόκητο θάνατο του συναδέλφου Θοδωρή Κατσωνόπουλου, αιρετού εκπροσώπου των εκπαιδευτικών στο ΚΥΣΔΕ.

Ο Θοδωρής Κατσωνόπουλος υπήρξε ένας άνθρωπος με ξεχωριστό ήθος, ένας άξιος εκπαιδευτικός, ένας ανιδιοτελής συνδικαλιστής και ένας ακούραστος αγωνιστής της δημόσιας εκπαίδευσης. Με συνέπεια, αξιοπρέπεια και βαθιά αίσθηση ευθύνης υπηρέτησε τον κλάδο, υπερασπιζόμενος σταθερά τα δικαιώματα των εκπαιδευτικών και το δημόσιο σχολείο.

Η πορεία του ως αιρετού στο ΠΥΣΔΕ Γ΄ Αθήνας, ως Προέδρου της Β΄ ΕΛΜΕ Δυτικής Αττικής και ως αιρετού στο ΚΥΣΔΕ άφησε ένα σημαντικό αποτύπωμα προσφοράς και αγώνα. Παρέμεινε μέχρι το τέλος πιστός στις αξίες της ισότητας, της δικαιοσύνης, της αλληλεγγύης και της συλλογικής διεκδίκησης.

Ως εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής και Κοινωνιολόγος, με πολυετή προσφορά στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, διακρίθηκε για την επιστημονική του κατάρτιση, την ευαισθησία και την αφοσίωσή του στους μαθητές και στους συναδέλφους του.

Η απώλειά του αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό στο εκπαιδευτικό και συνδικαλιστικό κίνημα. Η μνήμη του θα παραμείνει ζωντανή μέσα από το παράδειγμα της προσφοράς, της συνέπειας και της αγωνιστικότητάς του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΜΕ Λασιθίου εκφράζει τα πιο θερμά και ειλικρινή συλλυπητήριά του στην οικογένεια, στους οικείους και στους συναδέλφους του εκλιπόντος.

Ας είναι η μνήμη του αιώνια.

Για το Δ.Σ.

Ο πρόεδρος Γ. Ξένος

Η γραμματέας Π. Δασκαλογιάννη