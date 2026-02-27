Από την Χερσόνησο, τον μεγαλύτερο τουριστικό Δήμο της Κρήτης άρχισε το πρόγραμμα «Κρήτη για Όλους», το οποίο υλοποιείται από την Περιφέρεια Κρήτης σε συνεργασία με το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ). Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση της προσβασιμότητας, της κατανόησης της διαφορετικότητας και της ορθής διαχείρισης θεμάτων που αφορούν άτομα με αναπηρία και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, μέσα από σύγχρονη, επιστημονικά τεκμηριωμένη εκπαίδευση.

Το πρώτο σεμινάριο πραγματοποιήθηκε από τον Αναπληρωτή Καθηγητή Μάνατζμεντ Υπηρεσιών Υγείας – Δημόσιας Υγείας – Κοινωνικής Επιδημιολογίας του ΕΛΜΕΠΑ, κ. Γιώργο Κριτσωτάκη, ο οποίος είναι και ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος. Στο πλαίσιο της παρουσίασής του ανέλυσε βασικές έννοιες που σχετίζονται με την αρρώστια, την αναπηρία και την προσβασιμότητα. Στη διάρκεια του σεμιναρίου, ο κ. Κριτσωτάκης διευκρίνισε ότι ο όρος «προσβασιμότητα» συχνά χρησιμοποιείται διασταλτικά, επεξηγώντας τους τρόπους, αλλά και τις ενέργειες που πρέπει να γίνονται από φορείς και επιχειρήσεις, προκειμένου αφενός να διασφαλίζεται η προσβασιμότητα στην πράξη και αφετέρου να δίνεται σωστή πληροφόρηση προς όλους τους ενδιαφερόμενους. Μέσα από διαδραστική διαδικασία παρουσιάστηκαν πτυχές της νευροδιαφορετικότητας, διαφορετικές και «κρυφές» μορφές αναπηρίας, καθώς και πλήθος πρακτικών παραδειγμάτων.

Στο σεμινάριο παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Πολιτικής & Αλληλεγγύης κ. Στέλιος Βοργιάς, ο Διευθυντής Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης κ. Αντώνης Παπαδάκης και η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Κρήτης κ. Μαρία Λουκαδάκη. Από τον Δήμο Χερσονήσου συμμετείχαν η Αντιδήμαρχος Τουρισμού κ. Κατερίνα Θραψανιώτη, ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής κ. Γιώργος Μαστοράκης και η Αντιδήμαρχος Προσβασιμότητας κ. Δέσποινα Πλευράκη. Στον χαιρετισμό του ο κ. Βοργιάς υπογράμμισε ότι η Περιφέρεια Κρήτης δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην κοινωνική πολιτική και στην προσβασιμότητα στον τουρισμό, στηρίζοντας ενεργά τις προσπάθειες του ΕΛΜΕΠΑ. Τόνισε ότι στόχος είναι το πρόγραμμα να «ταξιδέψει» σε όλη την Κρήτη, συμβάλλοντας σε ουσιαστικές δομικές αλλαγές στον τομέα της προσβασιμότητας.

Η Αντιδήμαρχος Τουρισμού κ. Θραψανιώτη ανέφερε ότι ο Δήμος Χερσονήσου υλοποιεί συστηματικές δράσεις για την ενίσχυση του τουρισμού και ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποτελεί δράση κομβικής σημασίας για την ανάπτυξη, τον τουρισμό και τις κοινωνικές ομάδες που δικαιούνται σεβασμό και ισότιμη πρόσβαση.

Οι συμμετέχοντες εξέφρασαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το περιεχόμενο του σεμιναρίου, σημειώνοντας ότι η οπτική τους γύρω από τη διαφορετικότητα και την προσβασιμότητα άλλαξε ουσιαστικά, μέσα από μια περισσότερο δομημένη και επιστημονικά τεκμηριωμένη προσέγγιση. Το σεμινάριο θα επαναληφθεί στις 12 Μαρτίου, ξανά στη Χερσόνησο, στο πλαίσιο της συνέχισης του προγράμματος και της ενίσχυσης της τοπικής εκπαίδευσης σε θέματα προσβασιμότητας.