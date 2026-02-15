Ανακοινώνεται ότι η παρέλαση του Καστρινού καρναβαλιού δεν θα πραγματοποιηθεί σήμερα, καθώς, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο μετεωρολογικό δελτίο παρατηρείται αυξημένη συγκέντρωση αφρικανικής σκόνης, φαινόμενο που ενδέχεται να εγκυμονεί κινδύνους για τη δημόσια υγεία.

Επίσης, στο πλαίσιο των μέτρων προφύλαξης και σύμφωνα με τις οδηγίες της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, αύριο Δευτέρα 16/2 στον Δήμο Ηρακλείου δεν θα λειτουργήσουν οι βρεφικοί και παιδικοί σταθμοί (ΚΕΠΑ), τα νηπιαγωγεία, τα δημοτικά σχολεία, τα γυμνάσια, τα λύκεια, τα ΕΠΑΛ και τα ειδικά σχολεία κάθε τύπου.