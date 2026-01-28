O Σ.Ε.Γ.Α.Σ. και η Ε.Α.Σ. Σ.Ε.ΓΑ.Σ. Κρήτης με συνδιοργανωτές την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ και το ΔΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, μεγάλο χορηγό την ERGO Ασφαλιστική, διοργανώνουν για 13η χρονιά τους αγώνες δρόμου και δυναμικού βαδίσματος RUN GREECE ΗΡΑΚΛΕΙΟ την Κυριακή 29 Μαρτίου.

Για την έναρξη της προετοιμασίας των αγώνων, έγινε στην Περιφέρεια Κρήτης η πρώτη οργανωτική σύσκεψη με την συμμετοχή των εκπροσώπων των οργανωτών και των φορέων του Ηρακλείου, που στηρίζουν το Run Greece Ηράκλειο.

Μετά την ολοκλήρωση των έργων ανάπλασης της πλατείας Ελευθερίας, οι αγώνες θα διεξαχθούν στην αρχική διαδρομή των αγώνων με εκκίνηση και τερματισμό στην πλατεία Ελευθερίας και σύμφωνα με τα παρακάτω.

Αγωνίσματα – Ηλικίες:

– 5χλμ & Δυναμικό Βάδισμα: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι γεννηθέντες – γεννηθείσες το 2014 και οι μεγαλύτεροι – μεγαλύτερες.

– 10χλμ: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι γεννηθέντες – γεννηθείσες το 2011 και οι μεγαλύτεροι – μεγαλύτερες.

– Παιδικός Αγώνας 1.000μ: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι μαθητές – μαθήτριες των Δ.Σ. των τάξεων Δ΄- Ε΄ – ΣΤ΄ και γεννηθέντες – γεννηθείσες το 2014 – 2015 και 2016.

– Family Run 600μ: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι μαθητές – μαθήτριες των Δ.Σ. των τάξεων Α΄ – Β΄- Γ΄ και γεννηθέντες – γεννηθείσες το 2017 – 2018 και 2019.

Ο κάθε μαθητής – μαθήτρια θα μπορεί να συνοδεύεται και από έναν ενήλικα. Ο κάθε ενήλικας μπορεί να συνοδεύει το ανώτερο 2 παιδιά.

Επίσης σε αυτή την απόσταση των 600μ έχουν δικαίωμα συμμετοχής και τα ΑμεΑ, χωρίς ηλικιακό περιορισμό.