Κατάπιε 40 συσκευασίες που περιείχαν περίπου 70 γραμμάρια χασίς και επέστρεψε από άδεια στη φυλακή της Ν. Αλικαρνασσού Έλληνας με πολυετή ποινή κάθειρξης. Ωστόσο το σχέδιο του δεν λειτούργησε σωστά. Από το Σάββατο οπότε και γύρισε στη φυλακή, μόλις σήμερα ζήτησε από τους σωφρονιστικούς να πάει στην τουαλέτα καθώς ήταν σε απομονωμένο χώρο για έλεγχο. Και όσο εκείνος έκανε την βιολογική του ανάγκη, οι σωφρονιστικοί «ξεσκόνιζαν» το κελί του, σίγουροι ότι κάτι δεν πάει καλά. Τελικά βρήκαν στο εσωτερικό του μαξιλαριού 40 συσκευασίες με χασίς, τις οποίες είχε «γεννήσει», τις είχε πλύνει και τις είχε κρύψει, όπως αναφέρει το Cretalive.