Στον χαιρετισμό του, ο Αντιπεριφερειάρχης Κλιματικής Αλλαγής και Βιώσιμης Κινητικότητας Γιάννης Αναστασάκης υπογράμμισε ότι ο τουρισμός αποτελεί, μαζί με τον πρωτογενή τομέα, ακρογωνιαίο λίθο της οικονομίας της Κρήτης. Επισήμανε την ανάγκη οικειοθελούς προσαρμογής στη νέα κλιματική συνθήκη, σημειώνοντας πως κάθε στρατηγικός σχεδιασμός πρέπει να μεταφράζεται σε επιχειρησιακή πράξη. Αναφερόμενος στην ενεργοποίηση του επιστημονικού δυναμικού, έκανε λόγο για την κλιματική συμμαχία της Περιφέρειας με ερευνητικά ιδρύματα. Παράλληλα, εστίασε στον κρίσιμο τομέα της ενέργειας, τονίζοντας πως οι αναταραχές μπορούν να ανατρέψουν τα επιχειρηματικά σχέδια, και πρόσθεσε ότι τα επιμέρους μέτρα πρέπει να εντάσσονται σε μια συντεταγμένη και ευρύτερη πολιτική.

Η Διευθύντρια της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Κλιματικής Αλλαγής Ευγενία Στυλιανού τόνισε ότι, μέσα από το Περιφερειακό Σχέδιο Προσαρμογής, μελετάται εκτενώς η ευπάθεια του τουρισμού. Ανέφερε ότι το έργο DETOCS καλείται να προσδιορίσει τον μετασχηματισμό του τουρισμού στη μετα-COVID εποχή, εστιάζοντας στη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος και του ενεργειακού κόστους. Υπογράμμισε, επίσης, τη στρατηγική πρωτοβουλία που υλοποιείται με την καθοδήγηση του Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη και τη συνεργασία των αρμόδιων Αντιπεριφερειών, με όραμα η Κρήτη να αποτελέσει παράδειγμα αυθεντικού, βιώσιμου προορισμού.

Η συντονίστρια του έργου DETOCS, Προϊσταμένη του Τμήματος Μετριασμού & Ενεργειακής Αποδοτικότητας Μαρία Αποστολάκη, σημείωσε πως η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος αποτελεί πλέον βασικό κριτήριο επιλογής για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, καθιστώντας τον τουριστικό τομέα πιο ανταγωνιστικό σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Στη συνέχεια, ο Χημικός Μηχανικός Γιάννης Βουρδουμπάς παρουσίασε τον Κοινό Θεματικό Οδηγό DETOCS, προτείνοντας τεχνικά και οικονομικά εφαρμόσιμες πρακτικές για την απανθρακοποίηση των ξενοδοχείων. Μεταξύ αυτών, ανέφερε την παραγωγή ενέργειας με φωτοβολταϊκά και ηλιακούς συλλέκτες, τη χρήση αντλιών θερμότητας υψηλής απόδοσης, τη μόνωση κτιρίων και την εγκατάσταση αυτόματων συστημάτων ελέγχου κατανάλωσης.

Διαδικτυακή παρέμβαση πραγματοποίησε ο Διευθύνων Σύμβουλος της SYMPRAXIS Θάνος Μπελαλίδης, ο οποίος ανέλυσε τον υπό κατάρτιση σχεδιασμό για την αειφορία του νησιού.

Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν με βιωματικό εργαστήριο. Οι συμμετέχοντες, υπό την καθοδήγηση της Διαχειρίστριας Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Τζίνας Αποστολάκη, χωρίστηκαν σε ομάδες και σχεδίασαν σενάρια διαμόρφωσης τουριστικών εμπειριών με το ελάχιστο δυνατό ανθρακικό αποτύπωμα.