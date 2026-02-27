Στη συνάντηση συμμετείχαν ο αναπληρωτής πρόεδρος της ΕΠΟ και πρόεδρος της ΕΠΣΗ Νίκος Τζώρτζογλου, ο αρχηγός της αποστολής και πρόεδρος της ΕΠΣ Μακεδονίας Σάββας Δημητριάδης, ο αναπληρωτής πρόεδρος της ΕΠΣΗ και μέλος της Επιτροπής Εθνικών Ομάδων της ΕΠΟ Γιώργος-Πλούταρχος Κουτεντάκης, η team manager των Εθνικών Ομάδων Γυναικών Αμαλία Θωμαΐδου, ο ομοσπονδιακός προπονητής Βασίλης Σπέρτος και η διεθνής ποδοσφαιρίστρια του ΟΦΗ Μαρία Πατερνά.

Στήριξη στην Εθνική Ομάδα

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης καλωσόρισε την αποστολή στο νησί, τονίζοντας τη σταθερή στήριξη της Περιφέρειας στον αθλητισμό και ειδικότερα στο εθνικό μας συγκρότημα. Ευχήθηκε καλή επιτυχία στις αθλήτριες για την κατάκτηση της πρώτης θέσης στον όμιλο, που οδηγεί στην άνοδο στη League B και στα play-off πρόκρισης για την τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου και κάλεσε όλο τον κόσμο να στηρίξει την παρουσία του την Εθνική ομάδα.

Από την πλευρά τους, οι εκπρόσωποι της Εθνικής Ομάδας και της ΕΠΟ εξέφρασαν τις ευχαριστίες τους προς τον Σταύρο Αρναουτάκη και την Περιφέρεια Κρήτης για τη θερμή φιλοξενία, την παροχή όλων των απαραίτητων διευκολύνσεων για την άρτια προετοιμασία της ομάδας και την διαχρονική στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο.

Οι αγωνιστικές υποχρεώσεις

Η Εθνική Γυναικών, υπό τις οδηγίες του Βασίλη Σπέρτου, στοχεύει σε δύο νίκες που θα της επιτρέψουν να τερματίσει στην κορυφή του 4ου ομίλου.

Πρόγραμμα Αγώνων (Γήπεδο “Θ. Βαρδινογιάννης”):

· Τρίτη 03/03 (18:30): Ελλάδα – Γεωργία

· Σάββατο 07/03 (20:30): Ελλάδα – Νησιά Φερόε