Καλούμε τους φορείς του Ηρακλείου σε σύσκεψη για να συζητήσουμε τα σοβαρά προβλήματα υποστελέχωσης που αντιμετωπίζει η Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) Παίδων του ΠΑΓΝΗ και να οργανώσουμε από κοινού τις διεκδικήσεις μας για άμεση ενίσχυση της μονάδας με μόνιμο προσωπικό.

Η σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 24 Φλεβάρη στις 18:00 στο γραφείο του Σωματείου Εργαζομένων ΠαΓΝΗ

Η ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ λειτουργεί από το 2013 και αποτελεί τη μοναδική ΜΕΘ Παίδων στην Κρήτη, καλύπτοντας και αεροδιακομιδές από όλη τη νότια νησιωτική Ελλάδα. Διαθέτει 6 κλίνες και εφημερεύει 365 ημέρες τον χρόνο, με σημαντική αύξηση του φόρτου εργασίας τους θερινούς μήνες λόγω της τουριστικής περιόδου.

Σήμερα υπηρετούν μόλις 8 νοσηλευτές (ο ένας συμβασιούχος) και 1 βοηθός νοσηλευτή, ενώ μέχρι πρόσφατα υπηρετούσαν 11 – δύο παραιτήθηκαν. Τα προγράμματα καλύπτονται μόνο με υπερεργασία, με πάνω από 300 ημέρες οφειλόμενων ρεπό και αδειών. Για ασφαλή λειτουργία απαιτούνται τουλάχιστον 3 νοσηλευτές ανά κρεβάτι, κάτι που σήμερα δεν τηρείται. Αντίστοιχα σοβαρά κενά υπάρχουν και στο ιατρικό προσωπικό, καθώς δύο εντατικολόγοι μετακινήθηκαν σε άλλα νοσοκομεία.

Στόχος της σύσκεψης είναι να συσπειρωθούμε και να οργανώσουμε κοινές παρεμβάσεις και κινητοποιήσεις για την άμεση στελέχωση της ΜΕΘ Παίδων ΠΑΓΝΗ με μόνιμο και επαρκές προσωπικό όλων των ειδικοτήτων, ώστε να διασφαλιστούν ασφαλείς συνθήκες νοσηλείας για τα παιδιά και ανθρώπινες συνθήκες εργασίας για το προσωπικό.

Διεκδικούμε άμεσα :

• Μόνιμους νοσηλευτές και βοηθούς νοσηλευτών

• Μόνιμους γιατρούς εντατικολόγους

• Όλο το απαραίτητο υγειονομικό και υποστηρικτικό προσωπικό (βοηθοί θαλάμου, καθαριότητα κ.ά.)

Η παρουσία και η συμβολή όλων των φορέων είναι κρίσιμη.

Το ζήτημα αφορά την υγεία και τη ζωή των παιδιών μας.

Για το ΔΣ