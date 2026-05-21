Από την ΑΚΤΟΡ ανακοινώνεται ότι εξαιτίας έκτακτων γεωτεχνικών συνθηκών στην περιοχή εκτέλεσης ορυγματικών εργασιών, στην Χ.Θ. 8+300 του έργου και συγκεκριμένα στην περιοχή της γέφυρας Ξηροπόταμου, θα πραγματοποιηθεί διακοπή της κυκλοφορίας στον υφιστάμενο ΒΟΑΚ την Παρασκευή, 22/05/2026 από τις 09.00 π.μ. – 17.00 μ.μ. για την απομάκρυνση επισφαλών βραχωδών όγκων. Σ’ αυτό το διάστημα, η κίνηση των μικρών οχημάτων από Νεάπολη – Αγ. Νικόλαο, θα πραγματοποιηθεί ως ακολούθως:

1.Για μικρά οχήματα και λεωφορεία που κινούνται από Νεάπολη προς Άγιο Νικόλαο η κίνηση θα πραγματοποιείται μέσω της διαδρομής Παλαιά Εθνική Οδός – Λακώνια – Κόμβος Κριτσάς – Αγ. Νικόλαος.

2.Για μικρά οχήματα και λεωφορεία που κινούνται από Άγιο Νικόλαο προς Νεάπολη η κίνηση θα πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της Παλαιάς Εθνικής Οδού.

3.Η κίνηση βαρέων οχημάτων θα συνεχίσει να πραγματοποιείται μέσω του υφιστάμενου ΒΟΑΚ με περιοδική διακοπή των εργασιών και άνοιγμα του δρόμου μέσα στη μέρα.

Η ΑΚΤΟΡ ευχαριστεί τους οδηγούς για την κατανόηση και τη συνεργασία.