Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κρούστα καλεί μικρούς και μεγάλους να διασκεδάσουν στο αποκριάτικο πάρτι που διοργανώνει το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου στις 18:00, στην αίθουσα του Συλλόγου.