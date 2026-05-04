Στο κλειστό κολυμβητήριο του ΟΑΚΑ, πραγματοποιήθηκε το Πανελλήνιο Σχολικό Πρωτάθλημα Κολύμβησης Λυκείων και ΕΠΑΛ, με τη συμμετοχή περίπου 400 μαθητών και μαθητριών από όλη την Ελλάδα.

Ο Άγιος Νικόλαος εκπροσωπήθηκε επάξια από τρεις μαθητές-τριες του 2ου Γενικού Λυκείου Αγίου Νικολάου και αθλητές-τριες του ΝΟΑΝ, οι οποίοι αγωνίστηκαν παρουσία και του προπονητή τους Μανόλη Τσαμπανάκη και σημείωσαν αξιόλογες επιδόσεις. Ξεχώρισε η Κερούλη Ειρήνη, η οποία κατέκτησε την τρίτη θέση στα 100μ. πεταλούδα, πετυχαίνοντας παράλληλα νέο ατομικό ρεκόρ με χρόνο 1:04. Από την πλευρά της, η Συλλιγαρδάκη Μαρία σημείωσε επίσης ατομικό ρεκόρ στα 50μ. ύπτιο με χρόνο 33.50, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να προκριθεί στον τελικό. Ατομικό ρεκόρ πέτυχε και ο Βερυκοκίδης Πρόδρομος στα 200μ. ελεύθερο με χρόνο 2:06, μένοντας και εκείνος εκτός τελικής φάσης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι νικητές κάθε αγωνίσματος εξασφάλιζαν τη συμμετοχή τους στο Παγκόσμιο Σχολικό Πρωτάθλημα Κολύμβησης, γεγονός που ανέβασε το επίπεδο και τον ανταγωνισμό της διοργάνωσης.