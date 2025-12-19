Σε ένα σκηνικό γεμάτο φως, φαντασία και γιορτινή μαγεία, ο Άγιος Νικόλαος ετοιμάζεται για μια ακόμη χρονιά να υποδεχθεί μια ξεχωριστή αθλητική και καλλιτεχνική εκδήλωση, που υπόσχεται να ταξιδέψει μικρούς και μεγάλους στο πνεύμα των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

Απόψε στις 18:00, στο Κλειστό Γήπεδο Μπάσκετ Αγίου Νικολάου, ο ΑΣ «Ρυθμός» θα πραγματοποιήσει την καθιερωμένη Χριστουγεννιάτικη Επίδειξη Ρυθμικής Γυμναστικής, με τίτλο «Μαγική Παραμονή Πρωτοχρονιάς». Οι αθλήτριες θα παρουσιάσουν εντυπωσιακές χορογραφίες, συνδυάζοντας την τεχνική της ρυθμικής γυμναστικής με τη λάμψη, τη μουσική και τη μαγεία των εορτών.

Η είσοδος είναι ελεύθερη, δίνοντας τη δυνατότητα σε όλους να συμμετάσχουν σε αυτή τη γιορτή χαράς, λάμψης και έμπνευσης, στηρίζοντας παράλληλα την προσπάθεια των νεαρών αθλητριών και του συλλόγου.