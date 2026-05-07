Τη δράση «Παράγουμε στην Ελλάδα» παρουσίασε χθες η Αναπτυξιακή Κρήτης, σε εκδήλωση που έγινε στο Επιμελητήριο Λασιθίου. Αντίστοιχες παρουσιάσεις έγιναν ήδη ή θα ακολουθήσουν στις πρωτεύουσες των τεσσάρων νομών του νησιού.

Στόχος της παρουσίασης η ενίσχυση της παραγωγικής βάσης της χώρας σε τομείς με υψηλό εξωτερικό προσανατολισμό μέσω της ενδυνάμωσης επιλεγμένων παραγωγικών κλάδων.

Ανοίγοντας την εκδήλωση, ο Πρόεδρος της Αναπτυξιακής Κρήτης και του Επιμελητηρίου Λασιθίου Θωμάς Χαριτάκης, είπε:

«Η Κρήτη έχει αποδείξει διαχρονικά ότι διαθέτει την απαραίτητη δυναμική καθώς και το όραμα για να πρωταγωνιστεί. Με τη νέα Δράση «Παράγουμε στην Ελλάδα», η οποία εντάσσεται στο Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ 2021-2027, δίνουμε στις επιχειρήσεις μας τα εφόδια να μετατρέψουν αυτή τη δυναμική σε ισχυρή παραγωγική βάση. Η συγκεκριμένη Δράση στοχεύει στην ενίσχυση της εγχώριας παραγωγικής βάσης και της διεθνούς ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων, στοιχεία απαραίτητα για την επιβίωση και την ανάπτυξη των επιχειρήσεών μας στο σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον.

Στόχος μας, μέσα από τη συνεργασία του Επιμελητηρίου Λασιθίου και της Αναπτυξιακής Κρήτης, είναι να στηρίξουμε κάθε υγιή προσπάθεια που φέρνει προστιθέμενη αξία στον τόπο μας, μειώνει την εξάρτηση από εισαγωγές και δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας. Προχωράμε, παράγουμε, εξελισσόμαστε προκειμένου να κερδίσουμε το στοίχημα για το μέλλον της επιχειρηματικότητας, στο Λασίθι».

* Συνολικός Προϋπολογισμός και Ύψος Ενίσχυσης: Η Δράση έχει συνολικό προϋπολογισμό 50.000.000€. Κάθε επιχείρηση μπορεί να υποβάλει επενδυτικό σχέδιο από 100.000€ έως 400.000€, με το ποσοστό επιχορήγησης να ανέρχεται στο 50% -55% (με ανώτατο όριο τις 200.000€ δημόσια δαπάνη).

* Προθεσμίες Υποβολής: Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων έχει ήδη ξεκινήσει από τις 31 Μαρτίου 2026 και η καταληκτική ημερομηνία είναι στις 2 Ιουνίου 2026 στις 15:00. Η υποβολή γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣΚΕ.

* Δικαιούχοι και Επιλεξιμότητα: Το πρόγραμμα απευθύνεται σε υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Βασική προϋπόθεση είναι η επιχείρηση να απασχολούσε τουλάχιστον 1 ΕΜΕ (εξαρτημένη εργασία) κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος και το επενδυτικό σχέδιο να συγκεντρώνει τουλάχιστον 75 βαθμούς κατά την αυτοαξιολόγηση.

* Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης: Από τη στιγμή της έγκρισης (Απόφαση Ένταξης), οι επιχειρήσεις έχουν στη διάθεσή τους 24 μήνες για να ολοκληρώσουν το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της επένδυσής τους.

* Επιλέξιμες δαπάνες: Προμήθεια εξοπλισμού: α) Παραγωγικού και μηχανολογικού, β) για την προστασία του περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας), κυκλικής οικονομίας. Παροχή υπηρεσιών όπως, η πιστοποίηση προϊόντων και υπηρεσιών, ο σχεδιασμός συσκευασίας/ ετικέτα/ branding. Η κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών/σήματος κ.α. Λογισμικό για τη βελτιστοποίηση των παραγωγικών διαδικασιών, κατασκευή e-shop κ.α. Συμμετοχή σε επαγγελματικές εκθέσεις στο εξωτερικό, προβολή, δικτύωση. Πλήρες μισθολογικό κόστος νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού. Συμβουλευτικές υπηρεσίες. Εμμεσες δαπάνες.

Την παρουσίαση, την οποία παρακολούθησαν ενδιαφερόμενοι επιχειρηματίες με φυσική παρουσία αλλά και διαδικτυακά αφού αναμεταδόθηκε από το διαδίκτυο, έκανε το στέλεχος αξιολόγησης και υλοποίησης έργων στην Αναπτυξιακή Κρήτης, Κων. Καυροχωριανός.

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ