Και δεύτερο drone που θα καλύπτει την περιφέρεια του Δήμου Αγίου Νικολάου, με έμφαση στις εκτεταμένες δασικές ζώνες όπως η «ευαίσθητη» δασική περιοχή στο Βαθύ – Κρούστα, θα προστεθεί στο δυναμικό της αντιπυρικής προστασίας τη νέα αντιπυρική περίοδο.

Το νέο ιπτάμενο «μάτι» της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας προστίθεται στο ήδη εγκατεστημένο για την αντιπυρική προστασία της δασικής ζώνης του Σελάκανου, ενώ επισημάνθηκε η ανάγκη προμήθειας και τρίτου drone για την κάλυψη της περιοχής της Σητείας.

Η εναέρια επιτήρηση με drones, επί 24ώρου βάσεως, όπως τονίστηκε στην πρόσφατη συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας Ν. Λασιθίου, προσφέρει ένα ισχυρό και ευέλικτο «όπλο» για την πρόληψη και έγκαιρη ειδοποίηση πυρκαϊάς και, όπως τόνισε και ο Διοικητής των Π.Υ. Ν. Λασιθίου Πύραρχος Δημ. Καλλιοντζής, η εμπειρία από τη χρήση του στο Σελάκανο το 2025 συνέβαλε στον έλεγχο εισόδου στο δάσος, στην ελαχιστοποίηση των περιστατικών και στον άμεσο εντοπισμό ενός περιστατικού που συνέβη.

Οι πανίσχυροι και πολύ μεγάλης ευκρίνειας φακοί που διαθέτουν τα drones εστιάζουν και καταγράφουν τα πάντα στις επίφοβες για πυρκαϊά ζώνες και συνιστούν και αποτρεπτικό παράγοντα για κάθε κακόβουλη απόπειρα. Γι’ αυτό και το εργαλείο αυτό επεκτείνεται και από τα τέσσερα μεγάλα drones βάσης που χρησιμοποίησε πέρυσι η Πυροσβεστική στην Κρήτη, φέτος θα αυξηθούν σε έξι!

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ