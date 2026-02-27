Η Περιφέρεια Κρήτης, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΡΗΤΗ» 2021-2027, η Αναπτυξιακή Κρήτης, εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ και το Επιμελητήριο Λασιθίου σας προσκαλούν στην ανοικτή ενημερωτική εκδήλωση που διοργανώνουν με θέμα:

«Παρουσίαση Δράσης «Ενίσχυση υφιστάμενων επιχειρήσεων της Περιφέρειας Κρήτης, για εφαρμογή διεργασιών φιλικών προς το περιβάλλον – «ΕΠΙΧΕΙΡΩ ΠΡΑΣΙΝΑ» στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΚΡΗΤΗ» 2021-2027» την Τετάρτη 04/03/2026 και ώρα 18:00 μ.μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Λασιθίου (Ι. Κούνδουρου 17, Άγιος Νικόλαος).

Στην εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί αναλυτική παρουσίαση της Δράσης και θα ακολουθήσει συζήτηση με τους ενδιαφερόμενους προς επίλυση αποριών.