Η ενίσχυση των μέτρων πρόληψης, αντιπυρικής προστασίας και αντιμετώπισης των πυρκαϊών επιβεβαιώθηκε στη συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας Νομού Λασιθίου, το οποίο συνεδρίασε υπό την προεδρία του Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου Γιάννη Ανδρουλάκη, ενόψει έναρξης της αντιπυρικής περιόδου από 1η Μαϊου.

Πολλή συζήτηση έγινε σχετικά με την ανάγκη ευρύτερης ενημέρωσης και αυστηροποίησης της επιτήρησης εισόδου επισκεπτών στα φαράγγια και τα δασικά μονοπάτια, σε καιρικές συνθήκες που συνιστούν απειλή για την ασφάλεια των περιπατητών. Τονίστηκε ότι θα πρέπει να υπάρξουν ενημερωτικές πινακίδες στα φαράγγια και τα μονοπάτια Ε4 κλπ. ώστε ο κάθε επισκέπτης με χρήση κωδικού «QR» να συνδέεται με ενημερωτική ιστοσελίδα για τις συνθήκες που επικρατούν εκείνη τη μέρα και τους όρους που πρέπει να τηρεί, για τη προστασία της ζωής του… Δυστυχώς στο Ν. Λασιθίου υπήρξαν απώλειες ζωών σε φαράγγια του Ν. Λασιθίου, από άτομα που αγνόησαν ή δεν γνώριζαν τους κινδύνους.

Όπως επισημάνθηκε, προβλέπεται μια δύσκολη αντιπυρική περίοδος, λόγω και της πύκνωσης της χαμηλής βλάστησης που αναπτύχθηκε λόγω των όψιμων βροχοπτώσεων, γι’ αυτό και τονίστηκε η ανάγκη της λήψης των αναγκαίων μέτρων, καθαρισμών και ελεγχόμενης καύσης των υπολειμμάτων, προκειμένου να μη λειτουργήσει ως καύσιμη ύψη σε ενδεχόμενη εκδήλωση πυρκαϊάς.

Συζήτηση έγινε επίσης για τις δράσεις και παρεμβάσεις που γίνονται τόσο για την προμήθεια πρόσθετου εξοπλισμού και τεχνικών μέσων από την Περιφερειακή Ενότητα όσο και από τους Δήμους, τις παρεμβάσεις που είναι σε εξέλιξη, κατασκευής μικρών αντιπλημμυρικών ξυλοφραγμάτων καθώς και η επιχείρηση στερέωσης του γιγάντιου μονόλιθου που επικρέμεται πάνω από την επαρχιακή οδό στην Αγιά Φωτιά, που επλήγη από την τεράστια πυρκαϊά.

Ισχυρή είναι η στήριξη από πλευράς του Περιφερειακού Διοικητή Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Κρήτης ταξίαρχου Ξενοφώντα Τσιλιμιγκάκη της αναβάθμισης του Κλιμακίου της Π.Υ. Σητείας σε Πυροσβεστικό Σταθμό – αίτημα που τέθηκε και από τον Αντιδήμαρχο Σητείας Νικ. Ανυφαντάκη, ώστε να αυξηθεί και το υπηρετούν προσωπικό, δεδομένου ότι η περιφέρεια του Δήμου Σητείας είναι τεράστια και έχει πλήθος οικισμών.

Επίσης τέθηκε ως αναγκαιότητα από τον Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου η χρήση του Αεροδρομίου Σητείας ως σταθμού ανεφοδιασμού των ιπτάμενων πυροσβεστικών μέσων, ώστε να μειώνεται ο χρόνος ανεφοδιασμού με καύσιμα των αεροπλάνων και ελικοπτέρων που λαμβάνουν μέρος σε επιχειρήσεις πυρόσβεσης στο Λασίθι.

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ