Άρχισε το γλέντι στο λιμάνι του Σισίου και αρκετός κόσμος έχει ήδη συγκεντρωθεί για να γιορτάσει την ημέρα. Στον χώρο προσφέρονται δωρεάν λαγάνα, φασολάδα και ποικιλία σαρακοστιανών εδεσμάτων, δημιουργώντας μια ζεστή και φιλόξενη ατμόσφαιρα.

Το συγκρότημα του Κωστή Βλάση έχει στήσει τα ηχεία και ετοιμάζεται να ξεσηκώσει το κοινό με αυθεντικά κρητικά τραγούδια.

Η αγαπημένη εκδήλωση, με τίτλο «Φασολάδα στο λιμάνι που ο νους σου δεν το βάνει», υπόσχεται για ακόμη μια χρονιά ένα μοναδικό γλέντι γεμάτο μουσική, κέφι και παραδοσιακές γεύσεις.