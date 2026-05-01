Ο επικεφαλής της ελάσσονος μειοψηφίας Χαρίλαος Αλεξάκης στην πρόσφατη συνεδρίαση λογοδοσίας αναφέρθηκε στις αναρτήσεις και δημοσιεύσεις για την κατάσταση της καθαριότητας και του πρασίνου σε περιοχές του Δήμου Αγίου Νικολάου. Ζήτησε ενημέρωση αναφορικά με το στάδιο που βρίσκεται η διαδικασία ανάθεσης των υπηρεσιών καθαριότητας και τις ενέργειες που έχουν ήδη υλοποιηθεί ή προγραμματίζονται άμεσα για την ενίσχυσή της. Παράλληλα υπέβαλε ερώτηση αναφορικά με το ποιος είναι ο σχεδιασμός για τη διαχείριση και συντήρηση του πρασίνου.

Ο Δήμαρχος κ. Μανώλης Μενεγάκης ενημέρωσε ότι ο διαγωνισμός απέβη άγονος «και δεν είναι εφικτό να προλάβουμε την εκ νέου για την φετινή χρονιά διενέργειά του. Παρ’ όλα αυτά θα εισηγηθούμε την πρώτη υποχρεωτική αναμόρφωση, να μπουν εκτάκτως κονδύλια για ανάθεση χωρίς διαγωνισμό σε τομείς καθαριότητας τους κρίσιμους μήνες του καλοκαιριού, ώστε να μπορέσουμε τουλάχιστον να κάνουμε μια ενισχυτική ανάθεση της καθαριότητας».

Τα οχήματα

Ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Γιώργος Μπελούκας ανέφερε ότι στην τελευταία συνεδρίαση της δημοτικής επιτροπής εγκρίθηκε το πρακτικό ότι απέβη επίσημα άγονος ο διαγωνισμός. Η υπηρεσία λοιπόν, πρέπει να κάνει τον καινούριο της σχεδιασμό καθώς πλέον δεν θα έχει στην αποκομιδή της τα 12 απορριμματοφόρα που ζητήθηκαν από τον εργολάβο. Ο προϋπολογισμός ελήφθη στις 30 Μαρτίου από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση και ετοιμάζεται μια νέα προκήρυξη για τα άτομα που δεν μπόρεσαν να συμπληρωθούν.

Παράλληλα, ετοιμάζεται μια σύμβαση για ένα απορριμματοφόρο για αποκομιδή σε κάθε δημοτική ενότητα συν ένα νέο καινούριο απορριμματοφόρο, που θα παραληφθεί το επόμενο διάστημα, από τον τελευταίο διαγωνισμό για τα οχήματα.

Επίσης ήρθε ένα άτομο στο συνεργείο των οχημάτων επομένως θα έχουν δύο άτομα στην ευχέρειά τους, για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις βλάβες των οχημάτων. Συμπλήρωσε πως υπάρχουν διαγωνισμοί σε εξέλιξη για συνεργεία, ανταλλακτικά και για ο,τιδήποτε χρειάζεται ώστε τα οχήματα φέτος να είναι σε καλή κατάσταση. Αρχές Μάρτη προσελήφθησαν 14 εργάτες και ένας οδηγός και θα ακολουθήσει προκήρυξη σε αυτές τις θέσεις που δεν καλύφθηκαν.

Πρόσθεσε πως αποχώρησαν στις 4 Απριλίου 9 άτομα από την Υπηρεσία Καθαριότητας λόγω του ότι τα ασφαλιστικά μέτρα που έκαναν δεν τα δέχθηκε το δικαστήριο. Είναι η πρώτη φορά που δεν έγιναν δεκτά ασφαλιστικά μέτρα εργαζομένων· ωστόσο αυτοί οι άνθρωποι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, χρειάζονται στην υπηρεσία και πρέπει να είναι στο Δημόσιο και τις υπηρεσίες του Δήμου. Είχαν τρεις αποχωρήσεις και ένα θάνατο εργάτη καθαριότητας.

Ανέφερε πως έχει σημειωθεί μια καθυστέρηση προγραμματισμού, με τις κακές καιρικές συνθήκες που υπήρχαν πριν την 25η Μαρτίου. Έτρεξαν όμως, προκειμένου να προλάβουν να καθαρίσουν εν όψει Πάσχα και θεωρεί ότι πλέον με το προσωπικό που έχουν, έχουν ήδη μπει σε μια ροή. Εκτίμησε πως φέτος θα είναι καλύτερα τα πράγματα συγκριτικά με πέρυσι.

Το πράσινο

Όσον αφορά το πράσινο, έχει στην επίβλεψη του 4 γήπεδα να συντηρήσει με 2 εργάτες που ασχολούνται με τα γήπεδα, ένας εργάτης της καθαριότητας βοηθάει στο πράσινο και δύο εργαζόμενοι τεχνίτες πρασίνου ετοιμάζονται να αποχωρήσουν μέσα στο 2026. Στο επόμενο δεκαήμερο θα υπογραφεί η σύμβαση με τον εργολάβο για την Δημοτική Ενότητα Αγίου Νικολάου και έπονται με του Βραχασίου και της Νεάπολης. Εξήγησε πως οι δύο γεωπόνοι είναι καθημερινά σε αυτοψίες και δίνουν οδηγίες για την συντήρηση του πρασίνου. Για την ανάθεση των γηπέδων σε ιδιώτη, σημείωσε ότι δεν έχουν έρθει οι απαντήσεις για να προλάβουν να υπογράψουν, ενώ οι ιδιώτες δεν έχουν μπει ακόμη στο πράσινο στα γήπεδα.

Ο Δήμαρχος συμπλήρωσε ότι ο διαγωνισμός που ετοιμάζεται για τη νέα χρονιά, επιδιώκουν σύντομα να έτοιμος και στην πρώτη υποχρεωτική αναμόρφωση να προταθεί ώστε να καταχωρηθούν τα συγκεκριμένα κονδύλια για τις αναθέσεις αυτές του ενός απορριμματοφόρου ανά ενότητα.

ΣΟΦΙΑ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ