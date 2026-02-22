Ο καιρός μπορεί να προσπάθησε να χαλάσει το πάρτι, όμως η καρναβαλική τρέλα ήταν πιο δυνατή!



Τελικά, η βροχή σταμάτησε την τελευταία στιγμή και η μεγάλη παρέλαση στον Άγιο Νικόλαο πραγματοποιήθηκε κανονικά, μετατρέποντας την πόλη σε ένα όμορφο σκηνικό γεμάτο χρώμα, μουσική και αστείρευτη ενέργεια!

Από τη Μαρίνα Αγίου Νικολάου μέχρι τη λίμνη, οι δρόμοι πλημμύρισαν από ρυθμό και θετική ενέργεια.

Δεκατέσσερις ομάδες καρναβαλιστών, με ευφάνταστες και εντυπωσιακές στολές, και 12 επιβλητικά άρματα ξεσήκωσαν το πλήθος.

Αυτή την στιγμή, ο κόσμος κατευθύνεται προς τη λίμνη για να συνεχίσει να διασκεδάζει, να χορέψει και να απολαύσει τις πολλές εκπλήξεις που έχουν ετοιμαστεί στο πλαίσιο του εορταστικού προγράμματος.

