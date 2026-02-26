Το 2075, η 10χρονη Ίρις βλέπει ξαφνικά ένα μυστηριώδες αγόρι με στολή ουράνιου τόξου να πέφτει από τον ουρανό. Είναι ο Άρκο και έχει έρθει από το μακρινό μέλλον, όπου το ταξίδι στον χρόνο είναι πραγματικότητα. Η Ίρις τον κρύβει και είναι έτοιμη να κάνει τα πάντα για να τον βοηθήσει να επιστρέψει στη δική του εποχή. Ταυτόχρονα, όμως, τον αναζητούν τρεις αινιγματικοί άντρες με αδιευκρίνιστα κίνητρα, και παρόλο που η Ίρις τούς στέλνει στη λάθος κατεύθυνση και χάνουν τα ίχνη τους, αυτοί καταφέρνουν να βρουν τον κρύσταλλο που θα επέτρεπε στον Άρκο να γυρίσει σπίτι του.